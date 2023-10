Vedení města Tachov dále plánuje v rámci schváleného rozpočtu pro letošní rok dotáhnout do zdárného provedení ještě několik menších dopravních staveb. Jednou z nich je rekonstrukce povrchu části ulice Rokycanova, a to podél zámku směrem do Husitské ulice. „V současné době jsme dojednáváme poslední detaily s odborem památkové péče a realizace začne do 14 dnů,“ uvedl starosta města Petr Vrána V rámci pravidelné údržby komunikací pak do konce roku město počítá také s úpravou povrchu místní komunikace ve Vítkově. A kontrole a komplexní údržbě se v brzké době nevyhnou všechny mosty a lávky ve městě. Bohužel se v letošním roce nepodaří realizovat opravu chodníku v Zahradní ulici. „Důvodem je komplikované dopravní řešení a proto se tato akce přesouvá na začátek roku 2024, nicméně tamní obyvatelé se nemusí obávat, že by se nového chodníku nedočkali,“ vysvětluje a zároveň ujišťuje starosta Petr Vrána.

