Po létech jednání, která nepřinesla žádný kladný výsledek, by se Tachov mohl dočkat instalace babyboxu. Ten zřejmě najde svoje místo na objektu Parkhotelu v centru města. Smlouva ovšem zatím podepsána není.

Okno Parkhotelu, kam by mohl být umístěn babybox. Před ním zleva Jiří Provazník, Ludvík Hess a Kateřina Rudová. | Foto: Antonín Hess

Ludvík Hess, iniciátor schránky, do které mohou maminky anonymně odložit narozené dítě, se snaží prosadit babybox v Tachově už několik let. "Cílem je, aby byla schránka v každém okresním městě. Tachov je jedním z posledních okresních měst dosud bez babyboxu," řekl Deníku. V minulých letech přicházelo v úvahu několik míst, například budova polikliniky, požární stanice, záchranné služby, zatím ale žádné vybráno nebylo. Teď je na spadnutí podpis smlouvy s majitelem Parkhotelu. "S Jiřím Provazníkem, sympatickým hoteliérem, jsme se dohodli rychle. Pan Provazník vybral místo v přízemním okně, v němž by mohl být babybox instalován. Pracovnice recepce, kde je nepřetržitá služba, by v případě odložení děťátka přivolaly záchranku," informoval Hess a poděkoval hoteliérovi i recepční Kateřině Rudové za podporuj vize babyboxu v Tachově.