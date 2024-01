Dva poněkud složitější roky čekají obyvatele ulice Na Stráni, výsledkem však bude kompletně zrekonstruovaná ulice. Z důvodu náročnosti plánované akce budou práce rozděleny do dvou etap. V letošním roce proběhne rekonstrukce veškerých inženýrských sítí, bude položena nová kanalizace, vodovodní rozvody a slaboproudé přípojky. V roce 2025 pak dojde k rekonstrukci povrchu komunikace a chodníků. „Jsem si vědom, že to bude složitější období, ale rekonstrukce je třeba, udělat se musí a věřím, že tamní obyvatelé to pochopí a budou trpěliví a vstřícní,“ řekl k chystaným stavebním pracím Petr Vrána, starosta města Tachov.