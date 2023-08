Víkend bude v okresním městě patřit Tachovským městským slavnostem. Současně proběhne oslava 25. výročí od začáktu působení největšího zaměstnavatele v Tachově firmy Grammer.

Sobota odpoledne na slavnostech v Tachově. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Slavnosti začnou již v pátek 4. srpna a do neděle 6. srpna bude po celém Tachově skutečně živo. Program je neskutečně nabitý, směs hudebních žánrů je pestrá, těžko se bude hledat škarohlíd, který by si z něj nevybral něco dle svého gusta. Někdo bude nejspíš litovat, že se nemůže alespoň na část víkendu naklonovat, aby si vše mohl dosytnosti užít plnými doušky. Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu hudebních hvězd a orchestrů, průvod bubeníků, vystoupení iluzionisty, výstavu amatérských fotografů na hradebních zdech, sportovní závody, výstavu a jízdu historických vozidel či třeba divadelní představení. Prezentovat se bude mimo jiné také psí útulek U Šmudliny, návštěvníkům se k prohlídce otevřou dveře hasičské zbrojnice. Pro věřící místních církví je připraven bohatý církevní program. Chybět nebude ani krojovaný průvod městem, ke kterému se připojí místní spolky, sportovní oddíly a historická a hasičská vozidla. „Díky tomuto průvodu se obyvatelům představí v plné kráse naši hudebníci, sportovci, hasiči, ale také spolky, které ve městě fungují již mnoho let a o jejichž činnosti mnozí ani neví,“ řekl Deníku starosta města Tachov Petr Vrána. „V sousedním Německu patří tyto průvody mezi velmi oblíbené, proto jsme se jimi nechaly inspirovat. Jsou působivé a mají své opodstatnění,“ dodal.

A cože se tedy v Tachově všechno chystá? Deník přináší krátký výběr třídenního neuvěřitelně nadupaného programu. Hned v pátek to v podvečer na hlavním podiu na náměstí Republiky rozbalí od 17 hodin Bára Zemanová se svojí skupinou, aby ji následně vystřídalo Sto zvířat. V typických černých kalhotách, bílých košilích s černými kravatami a slunečními brýlemi bude následovat nejen punková smršť v podání Laury a jejích tygrů. Závěr prvního večera bude patřit Los Pavlínos.

Rovněž doprovodné akce se budou konat již v průběhu celého pátečního dne. Ujít by si neměli nechat diváci běžecký závod. Chystá se X. ročník charitativního běhu VETAS, výtěžek z něj půjde ve prospěch Hospice Tachov. Závod organizuje Josef Rous a Karel Johana a zaštiťuje jej sám starosta města. Ten se také ve 14 h postaví také na startovní čáru. Diváci tak budou moci vidět, jak si vede nejen na půdě radnice, ale také na závodišti. Fandění kolem trati uvítají všichni běžci.

Výjimečně budou omluveni ti, jež nepustí ani na chvíli mobil z rukou. Revis Tachov připravil unikátní GPS hru pro mobilní telefony. Pojmenoval ji Tachov a stroj času a hráči si mohou na infopanelech naskenovat QR kódy a s nimi vyrazit plnit po trase jednotlivé úkoly.

Sobotu zahájí v 10 hodin svým vystoupením Dechový orchestr mladých společně s Mažoretkami MDance Tachov. A pak už náměstí neutichne až do noci. Představí se Michaela Dolinová se svým programem pro děti, zahraje Thom Artway, Vlasta Horváth Band a Lenka Dusilová Band. V prostorách zámeckého předního nádvoří si přijdou na své milovníci veteránů neb se zde bude konat Sraz přátel historických vozidel. Se svými nablýskanými a vyšperkovanými mazlíky pak majitelé ve 13 hodin vyrazí na okružní Spanilou jízdu. „Pokochat se nádhernými vozidly tak budou moci obyvatelé Halže a Chodského Újezda, kudy budou automobily a motocykly projíždět,“ vzkazují organizátoři. Ti také vyhlásí nejhezčí historické vozidlo a to bude oceněno nejen pohárem, ale věcnou cenou, kterou darovalo město.

S příchodem 19 hodiny vstoupí večerní program do režie největšího sponzora, který je zároveň oslavencem dne, firmy Grammer. Ta se rozhodla v rámci oslavy svého 25. výročí působení ve městě pokrýt část nákladů na slavnosti. A pro návštěvníky objednala několik lahůdek. Po pořádné porci zvuku bubnů, kdy náměstím projde průvod bubeníků a předvede svoji show přijde na řadu vzdušná akrobacie. Dívkami milovaný rafťák a snowborďák Vojta Kotek se svojí kapelou Th!s na podiu předvede, že je milován a obdivován právem. Pecka v podobě skupiny Škwor jistě rozparádí i pánskou část návštěvníků a třešinku na dortu v podobě ohňostroje ocení jistě všichni. „Díky tomu, že skončila vlna sucha a veder, je možné uspořádat ohňostroj, který bude vrcholem sobotního večera,“ říká starosta města. „Rád bych touto cestou poděkoval vedení firmy Grammer za skutečně významný sponzorský dar, ale i za dlouholetou skvělou spolupráci,“ řekl Petr Vrána.

„Příprava slavností stojí mnoho sil, ale také není levnou záležitostí. O to více bych rád za vedení města Tachov poděkoval panu Leonu Tsoukernikovi z Chodové Plané, který městskému kulturnímu středisku poskytl na činnost velmi štědrý finanční dar,“ vzkazuje za Tachov starosta města.

Ani nejmenší se nemusí bát, že by se na ně v programu nemyslelo. Malování na obličej, kouzelnické představení na nádvoří zámku výstava modelů z českých stavebnic, dětská herna, šermířské vystoupení v muzejních zahradách či výstava drobného zvířectva je jen malým výčtem z nespočtu možností, jak si užít parádní zábavu.

Rušte tedy všechny dosavadní plány a vyrazte do Tachova, určitě nebudete litovat. Můžete jen posedět či postát a pobavit se anebo trošku provětrat svoje peněženky. Na náměstí a v přilehlých uličkách totiž nebudou chybět stánky s občerstvením, upomínkovými předměty a dalším zbožím.

Organizátoři upozorňují řidiče, že od 10 hodin v pátek 4. srpna až do nedělních 17 hodin 6. srpna dojde k úplnému uzavření provozu náměstí Republiky a dále ulice K Náměstí, Husitská, Kostelní, Soudní, B. Němcové a K.H.Borovského. V sobotu, v době, kdy bude městem procházet průvod, bude od 12,30 do 13h částečně omezen provoz v ulicích Hornická, Husitská, B. Němcové a náměstí Republiky.