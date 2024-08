Opravovat se začalo bez ohledu na to, zda-li město dostane na renovaci dotaci či nikoliv. „Střechou do budovy do mlýna zatékalo, krytina byla ve velmi špatném stavu, bylo třeba vše začít co nejdříve řešit,“ uvedla mluvčí radnice Tereza Kořínská. Poté, co byla stará krytina sejmuta, došlo k renovaci krovu a následně byla střecha mlýna pokryta tzv. bobrovkami, které jsou vhodné právě na historické budovy.

Celkové náklady na opravu se vyšplhaly na 1,2 milionu korun. „Město Tachov nyní čeká na výsledky rozhodnutí Plzeňského kraje, zda mu bude schválena žádost o dotaci a oprava tak bude zčásti financována i z dotačního programu,“ dodala Tereza Kořínská.