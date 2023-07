Metallica či basa piva? Snažíme se vyhovět ve všem, říká majitel pohřební služby

„Od rána je zde běžný provoz, nic mimořádného se zde neděje, stejně tak tomu bylo v sobotu. Zákazníci jsou obsluhováni bez prodlení,“ řekla Deníku zástupkyně vedoucího Petra Hošková. „Pouze u Czech Pointu čeká v tuto chvíli více lidí, ale to je u specializovaných přepážek běžné, tam je prostě doba odbavení delší. Jinak se zde nic nestandardního neděje,“ potvrdil její slova Jiří Zít, procesní specialista.

Seznam zrušených poboček České pošty najdete přehledně zde. Proklikejte si mapu:

Téměř každodenním zákazníkem pošty v Hornické je Jaroslav Velich. „Sem na pobočku chodím skutečně skoro každý den. Pracuji v Domě pro seniory, vozím sem zásilky. Zrušení dvou pošt ve městě se mi jeví vůči starým lidem vysloveně jako drastické. Dneska je tu překvapivě klid, ale jinak tu běžně bývaly fronty. Nikdy totiž nebyly všechny přepážky otevřené, fungovaly dvě nebo tři. U zbylých si úřednice nechaly okénko zavřené a zpracovávaly nějaké jejich doklady, čímž pak snadno vznikaly fronty. Kdyby to bylo jako v obchodě, kdy se otevře a u pultu vás obratem začnou obsluhovat, bylo by to jiné. Pokud ale budou nově skutečně hned od rána všechny přepážky naplno fungovat, tak si myslím, že se situace zlepší,“ řekl. Podobně smýšlí i Petr Bílý. „Fronty tu zažívám pravidelně. Pokud se otevřou všechny přepážky a skutečně zůstanou po celý den otevřené, tak to uvítám, v tom případě věřím, že čekací doba na obsloužení nebude dlouhá,“ řekl Deníku.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Stálým zákazníkem zdejší pobočky je také Jan Š. z Tachova. „Zdejší pobočku využívám celé roky a jsem tu vždy spokojený. Nikdy jsem zde nějak extrémně dlouho nečekal. Vyvolávací systém používám a určitě je to dobrá věc, zabraňuje zbytečným dohadům, které by mohly při čekání vzniknout,“ hodnotí pobočku Tachov 1. Problém nevidí ani v parkování. „Vozívá mne sem syn a problémy s parkováním většinou nemíváme,“ dodal.

Občané mohou nově využít službu, kterou Česká pošta zavedla. Jedná se o online objednání na konkrétní čas a na konkrétní službu, pouze však jednu hodinu před plánovanou návštěvou pobočky. Tato služba je však nedostupná například pro seniorku Alenu Fabiánovou. „Já internet nepoužívám, neznám tyhle věci. Takže nějaké online objednání nepřichází v úvahu. Pro mne je zrušení pobočky v Bělojarské velmi nepříjemné. Mám problémy s nohama a cesta do Hornické pro mne bude velmi namáhavá a náročná. A to nejen pro mne, je nás tu na sídlišti spousta seniorů, kteří jsme poštu v Bělojarské využívali a její zrušení nám znepříjemní život. Vyzvedávala jsem si zde důchod, platila nájem. Velkou frontu jsem zde nikdy nezažila. Jak to bude vypadat v Hornické, nevím, sama jsem na to zvědavá, doufám, že tam nebudu sedět na lavičce půl dne,“ krčí rameny.