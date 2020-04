V torzu jednoho z poražených stromů totiž vznikl průhled v podobě vyřezaného srdce.

Srdce obdivovali prakticky všichni,kteří se o víkendu na procházku do Knížecí aleje vydali. "V této složité době je to něco, co potěší," vyjádřila se jedna Tachovanka.

Srdce mohlo vzniknout v rámci pravidelných zdravotních prořezávek dřevin v celé aleji. Prořezávky dělala odborná firma na základě objednávky města. "Byl to takový nápad ponechat na místě torzo se srdcem," sdělila Deníku vedoucí majetkoprávního odboru Drahomíra Červinková. "Torza stromů se v alejích nechávají, slouží pak jako broukoviště. Tedy místo pro vylíhnutí a přežití hmyzu," doplnila.

Symbol lásky vyřezaný do torza stromu si rázem získal své příznivce, například na facebookové skupině Tachov mobilem, kde je několik pochvalných komentářů. Srdce pochválila také Alena Malá. "Bylo to moc hezké překvapení při nedělní ranní procházce," uvedla.