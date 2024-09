Teprve 16letý nevidomý paraplavec z Halže dovezl na Tachovsko skutečný poklad v podobě zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Akci zorganizovalo vedení města Tachov.

David Kratochvíl do Tachova dorazil i se svými rodiči Jiřím a Stanislavou, kteří mu při závodech v Paříži dělali tzv. tapéry. „Bez zraku si neohlídám konec bazénu. Proto mě bouchají do hlavy, abych věděl, kdy udělat obrátku a odrazit se nebo máchnout do cíle,“ vysvětloval už několikrát dříve David Kratochvíl jejich roli.

První trenér

Lidé, kterých dorazilo na nádvoří zámku několik stovek, ho hned při příjezdu bouřlivě přivítali a David jim opětoval vítání máváním. Poté se Kratochvílovi společně s vedením města Tachov přesunuli do obřadní síně, kde na Davida čekalo překvapení v podobě účasti Rudolfa Hutty, jeho prvního trenéra. Na akci dorazil také hejtman Rudolf Špoták, který rovněž neskrýval emoce a vyjádřil Davidovi obrovský obdiv stejně jako celé představenstvo Tachova.

Z přivítání Davida Kratochvíla v Tachově na zámku. | Video: Antonín Hříbal

Po oficiální části poskytl David Kratochvíl rozhovory médiím, venku na něj zatím netrpělivě čekaly davy příznivců, které na nádvoří přišly už kolem čtvrté odpoledne. Chvíli jim krátilo duo DM Band. Mezi fanoušky, kteří si nechtěli Davida nechat ujít, byli i obyvatelé Domova Milíře, kdy se někteří z nich ukázali jako správní šoumeni a snažili se čekající dav roztančit, což se jim částečně i zadařilo. Ke skvělé atmosféře přispělo i vystoupení bubeníků ze ZUŠ Tachov.

Na to, jaký byl David v začátcích, se Deník optal jeho prvního trenéra Rudolfa Hutty. „Bylo mu sedm a půl roku, když jsem ho bral. Já chtěl tehdy skončit, protože trenérů bylo v tu dobu dost. Ale přišla za mnou jedna z trenérek a optala se mě, zda-li bych se nezačal věnovat jednomu klučinovi. Je nadaný, ale nevidomý,“ zavzpomínal trenér. „Tak jsem řekl, že ho beru určitě, protože vím, že ho naučím hodně. Bylo to jiné trénování než s ostatními dětmi. Nemohl jsem mu říct, aby se podíval, že má to dělat tak či onak,“ povyprávěl. „Naučil jsem ho i kotoul. Trénovali jsme ho na suchu, na žíněnce,“ usmál se při další vzpomínce. „Paralympiádu jsem samozřejmě sledoval, nebrečel jsem, ale když David získal medaili, tak jsem i přes bolavou nohu vyskočil radostí,“ přiznal Deníku Rudolf Hutta.

…to je hustý

A Deník měl několik otázek také na samotného paralympijského vítěze. Na otázku, zda-li opravdu řekl slova, kdy po zisku jeho první medaile obletěl internet obrázek se slovy: „Ty vole, to je hustý, já jsem vyhrál paralympiádu“ se sympatický mladík rozřehtal. „Asi jsem to řekl, ale byla to prostě bezprostřední reakce, byl jsem plný emocí, v tu chvíli jsem věděl, že ta medaile je reálná,“ odpověděl se smíchem. Přiznal také, že i do Paříže se mu doneslo, že se lidé scházejí na různých místech a společně mu drží palce a fandí mu. „U nás v Halži koukali naživo, pak se přidal i Tachov, bylo to prostě skvělé,“ vylíčil David.

Deníku také přiznal, že ho zájem médií neskutečně těší, ale že už pociťuje trošku únavu, protože poslední tři noci toho příliš nenaspal. „Ale jinak je to prostě super, já si tu slávu opravdu užívám. A moc všem děkuji za podporu,“ odpověděl upřímně. David Kratochvíl také přiznal, že vůbec netušil, že organizátoři pozvali i jeho prvního trenéra. A měl z toho obrovskou radost. Hned při příchodu do obřadní síně se oba muži objali a emoce oběma v tu chvíli doslova cloumaly. „Byl to skvělý trenér, naučil mne základy, hrozně se mi věnoval, byl to on, kdo mi dostal na první mistrovství Evropy,“ řekl plavec na trenérovu adresu.

close info Zdroj: Deník/Monika Šavlová zoom_in Z přivítání Davida Kratochvíla v Tachově na zámku.

Cestování letadlem Davidovi nijak nevadí, problémy nemá ani s přesunem do hotelů a na závodiště. „Na paralympiádě to bylo náročnější pouze v tom, že mezi bazénem a olympijskou vesnicí jsme strávili v autobuse při přesunech tři hodiny denně,“ vypočetl.

K dotazu na poslední závod, kdy přišel o medaili o jednu jedinou setinu sekundy, David pouze luskl prsty: „To je takhle, spíš ještě míň,“ zasmál se a dodal, že ho tato prohra vůbec nemrzí. „Tentokrát jsem o setinu sekundy prohrál, příště třeba vyhraju,“ ukázal opět sportovního ducha.

Relaxace hrou na klavír

Závodník přiznal, že hned v pondělí po návratu doma zasedl ke svému oblíbenému klavíru a že na klavír si zahrál i v olympijské vesničce den před svým prvním startem. „Miluju hraní na klavír, já u toho relaxuju,“ popsal jeden ze způsobů odreagování. Nyní se chystá chvíli odpočívat, relaxovat, dopřeje si i něco sladkého, školu však zanedbávat nebude.

Sotva dopovídal s novináři, s rodiči a v doprovodu zástupců města vyrazil před zámek, kde už dav skandoval jeho jméno. Tleskání, pískání, obrovská radost se dá jen těžko slovy popsat. Ve chvíli, kdy spustila česká hymna pak mnoha přítomným tekly slzy bez rozdílu pohlaví, dojetí se těžko bránili na pódiu i samotní Kratochvílovi. Starosta Tachova Petr Vrána znovu vyslovil paraplavci obdiv a poděkoval za skvělou reprezentaci a ujistil ho, že v Tachově má podporu i nadále. Pak už si vzal Davida k mikrofonu moderátor Josef Kožnar, který ho důkladně vyzpovídal. Na závěr akce proběhla autogramiáda.

V davu nechyběly ani Jiřina Kroftová a Zdeňka Vaňousová. „Sledovali jsme doma všichni celou paralympiádu, každý závod jsme oplakali celá rodina. Hrozně Davidovi fandíme a dneska jsme mu přišly vyjádřit podporu a poděkovat mu za skvělou reprezentaci,“ neskrývala dojetí Jiřina Kroftová.

David Kratochvíl žije se svojí rodinou v Halži a v Tachově je členem plaveckého klubu. Českou republiku už mohl reprezentovat na minulé paralympiádě v Tokiu. Již tehdy dokázal, že má sportovního ducha a srdce na správném místě a svoje místo přepustil v české výpravě 58letému parťákovi Miroslavu Smrčkovi, pro kterého to byla poslední příležitost zúčastnit se největšího klání handikepovaných sportovců.