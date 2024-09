Teprve 16letý nevidomý paraplavec z Halže dovezl na Tachovsko skutečný poklad v podobě zlaté, stříbrné a bronzové placky. Akci zorganizovalo vedení města Tachov, které Davidovi na místě nejen vyslovilo obrovský dík, ale připravilo si pro něj i jedno velké překvapení v podobě účasti Rudolfa Hutty, jeho prvního trenéra.

David Kratochvíl do Tachova dorazil samozřejmě i se svými rodiči Jiřím a Stanislavou, kteří mu při závodech v Paříži dělali tzv. tapéry. „Bez zraku si neohlídám konec bazénu. Proto mě bouchají do hlavy, abych věděl, kdy udělat obrátku a odrazit se nebo máchnout do cíle,“ vysvětloval už několikrát dříve David Kratochvíl jejich roli.

Po oficiální části poskytl David Kratochvíl rozhovory médiím, venku na něj zatím netrpělivě čekaly davy příznivců, kteří na nádvoří přišly už kolem čtvrté odpoledne.

David Kratochvíl žije se svojí rodinou v Halži a v Tachově je členem plaveckého klubu. Českou republiku už mohl reprezentovat na minulé paralympiádě v Tokiu. Již tehdy dokázal, že má sportovního ducha a srdce na správném místě a svoje místo přepustil v české výpravě 58letému parťákovi Miroslavu Smrčkovi, pro kterého to byla poslední příležitost zúčastnit se největšího klání handikepovaných sportovců.