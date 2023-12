Do Plzně nebo do Chebu budou muset od 1. ledna vyrážet se svými nemocnými dětmi rodiče z Tachovska ve chvíli, kdy se objeví zdravotní komplikace u jejich ratolestí v době od 21. hodiny večerní do 7. ranní anebo o víkendech či svátcích po 20. hodině. Toto omezení provozu potrvá od 1. ledna do 30. června 2024.

Nedostatek pediatrů trápí Tachov dlouhodobě. Každoročně je ošetřeno na dětské pohotovosti na tachovské poliklinice kolem šesti tisíc pacientů. Přestože vedení města se společně s vedením polikliniky vytrvale snaží nalákat do okresního města nové lékaře, jejich snaha zatím nenese žádné ovoce. To je důvod, proč od začátku roku 2024 musí upravit provozní dobu dětské pohotovosti. Mohlo však být hůř. Hrozilo i úplné uzavření, tomu se nakonec podařilo zabránit. Nově bude pohotovost fungovat od pondělí do pátku v čase 16.00 až 21.00, o víkendu a o svátcích v čase 8.00 až 20.00 hodin.

Poliklinika společně s městem hledají nejen dětské lékaře pro lékařskou službu první pomoci, ale i pro rozšíření sítě dětských ambulancí. Věk pracujících lékařů se stále zvyšuje. Na Tachovsku je průměrný věk pediatrů 64,6 roku. „Lékaři sloužící na pohotovosti často uzavřou svoji ordinaci a pouze přecházejí do pohotovostní služby a odtud opět ráno rovnou zpět do svých ordinací za malými pacienty. To je pro ně skutečně velmi fyzicky i psychicky náročné a vzhledem k jejich věku i dlouhodobě neúnosné,“ vysvětluje ředitel tachovské polikliniky Petr Tuháček. Bohužel mladí nástupci se do města nehrnou, raději než do okresního města míří do větších měst v republice nebo za hranice republiky. „Občas jsme nařčeni, že se snažíme málo. Není to ale pravda. Absolvovali jsme již bezpočet jednání na nejrůznějších úrovních, oslovujeme lékaře, nemocnice, krajský úřad i zástupce zdravotních pojišťoven. Lékařům nabízíme bydlení, vybavenou ordinaci a další benefity, “ krčí rameny ředitel polikliniky v Tachově Petr Tuháček. „Nově proto město připravuje také systém finančních pobídek,“ sdělila Deníku Vendula Machová, místostarostka města Tachov.

Právě díky omezení provozu pohotovosti se podařilo zabránit jejímu úplnému uzavření. „Největší návštěvnost pohotovosti je odpoledne a navečer. Díky tomu, že se pohotovost bude zavírat ve všední dny ve 21 hodin, stihnou si pak lékaři odpočinout ve svých domovech a ráno se vrátí odpočatí do svých ordinací. To je pro ně přijatelné. Navíc se nám podařilo sehnat výpomoc, sloužit na dětské pohotovosti od nového roku bude ještě jeden lékař z Plzeňska a lékařka z Bezdružicka,“ uvedl Petr Tuháček.

Malá naděje na zlepšení situace v Tachově však do budoucna přeci jen existuje. „Máme první světélko na konci tunelu. Do ordinace doktora Bartáka nově nastoupila mladá lékařka, absolventka základního pediatrického kmene. Jsme za ni moc rádi, bohužel nemůže zatím podle zákona sloužit na pohotovosti samostatně, ale i to přijde, jakmile si dodělá potřebnou specializaci,“ věří v lepší zítřky Petr Tuháček.

„Nebráníme se ani možnostem získání lékařů ze zahraničí. Není to však tak jednoduché. Lékaři z Evropské unie nemají problém s uznáváním diplomů ani atestací. Horší je to s lékaři mimo EU, například z Ukrajiny, kteří k nám přišli po roce 2021. U těchto lékařů je ale problém s uznáváním odborné aprobace, kdy musí projít odbornou zkouškou v českém jazyce a plnit si praxe v rozsahu minimálně 6 měsíců na akreditovaném pracovišti. Kvůli tomu nemůžeme aktuálně zapojit lékaře, kteří by tu byli k dispozici, do budoucna se toto řešení ale nabízí,“ uvedl dále Tuháček, který v současné době jedná společně se zástupci města a dalších institucí včetně Ministerstva zdravotnictví a Plzeňského kraje s pediatry z okolí. „Mladé lékaře zavázat smlouvou po škole k odpracování několika let v našem zdravotnictví, aby nezdrhali za mamonem do zahraničí a náklady za jejich vzdělání vrátili zpět lidem, kteří jim na školu přispívají,“ vyjádřil svůj názor ke zprávě o omezení provozu pohotovosti na sociální síti František Daněk.

Fungování dětské pohotovosti je pro Tachov stěžejní prioritou. Město má nejdelší dojezdovou vzdálenost do nemocnice z celé České republiky. Vedení města se proto snaží zachovat provoz pohotovosti za každou cenu. „Pevně věříme, že naše snaha a atraktivní pobídkový program zajistí do budoucna zlepšení dostupnosti dětské zdravotní péče a umožní opět provoz dětské pohotovosti v plném rozsahu," dodává místostarostka Machová