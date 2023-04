Dle jeho vyjádření by se tak měla zlepšit situace s osobami pod vlivem návykových látek v okolí nákupních center, historického centra, autobusového nádraží či prostor u památníku Mohyla. Obyvatelé města, ale i turisté, kteří se zde pohybovali, se na zastupitele města obraceli se svými stížnostmi na nepříjemná setkání s lidmi, kteří svým chováním obtěžovali kolemjdoucí. Bohužel přivolaná policie vzhledem k nastavení vyhlášky často nemohla nijak zasáhnout. To se novou vyhláškou mění, možnosti policie jsou větší, stejně jako je tomu u vyhláškou stanovených prostor například v blízkosti škol a školek.

„Vyhláška asi něco změnila, ale není to stále to, co by to mělo být,“ řekla Deníku Petra Braunová z Tachova. „Okolo náměstí je čisto, ale například na sídlišti Rapotín u obchodního centra postávají s plechovkami s pivem a je okolo vchodu do obchodu značný nepořádek. Na okrajové části města by také chtělo více dohlédnout,“ dodává.