To uspořádá v sobotu 5. března odpoledne koncert, který je určen na podporu napadené země a jejího lidu. Od 13 hodin se na tachovském náměstí představí místní hudebníci, konkrétně vystoupí kapely Sounds.in.stereo, TAKiTAK, Tereza a Dan Švecovi, KOZTliveCZ, Ledecká dudácká muzika, Tachovský Kolowrátek, DM Band, Bikers Band, Satori, Duo Anyway, The Echoes.