V rámci snahy o úsporu elektrické energie chystá město Tachov rekonstrukci a inovaci další části městského veřejného osvětlení.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

V době od května do září budou ve vybraných ulicích města postupně nahrazena stávající stará světla, která mají menší světelnou účinnost, za nová LED svítidla. „V této již třetí fázi dojde k výměně 368 kusů světel, čímž by se měla značně snížit spotřeba elektrické energie. To by se samozřejmě mělo promítnout do konečného vyúčtování, neboť minimální úspora elektřiny by měla být 81% oproti stávajícímu stavu,“ uvedl starosta města Petr Vrána.

Současně s výměnou světel dojde k výměně 76 stožárů a zrekonstruován bude jeden rozvaděč. Do dalších tří bude doplněn řídící systém. Celková výše nákladů by měla činit 6 milionů korun, projekt je spolufinancován v rámci Národního plánu obnovy, výše dotace činí 4 081 500 korun.

