Samotné kurzy jsou rozděleny do dvou kategorií. První jsou rekvalifikační kurzy, které jsou plně hrazeny, druhou kategorií jsou kurzy dalšího vzdělávání. Zde je nutný doplatek okolo pětiny celkové ceny za kurz, stát zde přispívá ve výši 82% ceny kurzy.

Kde a jak se mohou zájemci přihlásit?

Prvním krokem je založení si online Identity občana, bez které nelze dále pokračovat. Se založením jsou připraveni zájemcům pomoci poskytovatelé kurzů. Radu najdete i u kontaktní osoby na Úřadu práce v Tachově (G. Aubrechtová, 950 1696 343). Na stránkách www.mpsv.cz/jsem-v-kurzu si pak může zájemce vybrat kurz, který chce absolvovat a přihlásí se na něj přímo online, právě pomocí Identity občana. V online formuláři je nutné zaškrtnout v sekci doplňujících informací, že žádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a po ukončení kurzu chce být z dané evidence vyřazen. Po zápisu do kurzu a potvrzení příspěvku od Úřadu práce je třeba splnit 100% docházky do kurzu, jinak si kurz hradí účastník celý sám. „Pokud si zájemci nebudou vědět rady s přihlášením do kurzů, které pořádáme, mohou se na mě obrátit. Ráda jim s přihláškou pomohu,“ dodává ředitelka REVISU Alexandra Hrušková. Bližší informace k samotným kurzům poskytují přímo jejich poskytovatelé.