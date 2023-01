Někteří čtenáři Deníku upozorňují na případy, kdy se do tmy noří celé ulice ve městě. To však podle starosty nemá s úsporami nic společného. „Celé ulice jsou zhasnuté pouze v případě, že se provádí nějaké opravy, případně by se jedná o poruchu. Určitě to není žádný záměr ze strany města,“ ujišťuje Vrána občany.

Úspory město hledá i v dalších moderních technologiích. „V některých městských objektech máme zavedenou možnost dálkové regulace vytápění, monitoring energií a začali jsme pracovat na celkové energetické koncepci pro město a jeho organizací. Koncepce bude zahrnovat řešení třeba i alternativních zdrojů energie, například instalování fotovoltaik případně tepelných čerpadel,“ prozradil dále starosta města. V současné době vedení města sbírá data, aby mohl být proveden energetický audit budov. „Rád bych zároveň oprášil projekt, na kterém jsem pracoval už před pěti lety coby bývalý místostarosta, a který byl zrealizován pouze z části,“ pokračuje Vrána. Vedení města by chtělo dosáhnout toho, aby chytrá aplikace regulace tepla byla postupně nainstalována ve všech městských budovách. V současné době ji využívá poliklinika nebo městský úřad.

Ve Stříbře tančili při Heligonkách

V rámci šetření energií byly již před koncem roku 2022 všechny organizace vyzvány k tomu, aby co nejuvážlivěji zacházely se spotřebou energií, a samy si spotřebu hlídaly. Poprvé v historii byla v rozpočtu města schválena rezerva na energie. „Díky nejasné situaci na trhu, kdy prostě nevíme, jaké ceny ve finále budeme my a naše zřízené organizace platit, prozatím počítáme se zastropovanými, jsme jim do provozu přidělili prostředky na první polovinu letošního roku, které se týkají energií. Poté proběhne vyhodnocení a analýza “ pokračuje ve výčtu úsporných řešení starosta. Město plánuje najmout externí firmu, která bude všechna opatření koordinovat a na základě jejího vyhodnocení pak zváží, zda-li bude nutno z rezervy něco uvolnit.

Od Tří Králů bylo také vypnuto nasvícení památek a hledá se nový způsob, jak pokračovat v jejích nasvěcování. I zde se počítá, že proběhne rekonstrukce osvětlovacích zařízení, neboť stávající nemají úsporná svítidla. Do té doby budou památky nasvíceny alespoň o víkendech a státních svátcích. "V souvislosti s tím bude třeba větší kontrola ze strany strážníků městské policie, ale to je obecně jeden z našich hlavních cílů. Chceme, aby byli více vidět, a to především na těch místech, která jsou problémová. Aby město procházeli pěšky, kdy mají lepší šanci řešit případné porušování vyhlášek, nařízení a zákonů,“ řekl dále starosta Vrána. Vedení města by v této souvislosti rádo zavedlo tzv. asistenty kriminality. Na získání dotace na jejich platy pracuje v současné době místostarostka města Vendula Machová. „Víme, že v jiným městech mají s asistenty dobré zkušenosti, takže se chystáme na příklady dobré praxe v dohledné době zajet podívat do některého města, které je podobné velikosti jako je náš Tachov,“ dodal závěrem starosta.