Tachovské hřiště na Minerálce se dočká obnovy díky projektu Probuď Tachov, jenž vzešel z participativního rozpočtu města. Občané rozhodli, že právě tato revitalizace je pro ně prioritou.

Hřiště na Minerálce.

Historicky první projekt, který bude realizován na základě hlasování občanů o participativním rozpočtu města Tachova Probuď Tachov, je obnova hřiště na Minerálce. Hlasování bylo ukončeno 5. května a obnova bude stát kolem milionu korun.

Tachov se tak připojil k mnoha městům v České republice, kdy umožnil svým obyvatelům rozhodnout o využití části rozpočtu města. „Nejdříve proběhlo hlasování o názvu participativního rozpočtu, ze kterého vítězně vyšel návrh Probuď Tachov. V další fázi si hlasující mohli vybírat ze sedmi projektů, které byly pro první ročník nominovány Radou města,“ uvedla mluvčí radnice Tereza Kořínská. Do budoucna se dle jejích slov počítá s tím, že návrhy, co a jak ve městě změnit či vybudovat, budou podávat občané města.

Základem participativního rozpočtu je zapojení občanů do rozhodování o dění ve městě. Občané hlasují pro ty projekty, o nichž se domnívají, že jsou pro ně nejzajímavější a o které by stáli, aby byly ve městě zrealizovány. Vedení města Tachov by v příštích ročnících rádo zapojilo veřejnost přímo i do vymýšlení projektů. „Každý bude mít možnost vytvořit návrh, pro který budou ostatní hlasovat. Na projekty v rámci participativního rozpočtu se počítá s vyčleněním částky alespoň milion korun ročně,“ řekl Deníku starosta města Petr Vrána.

Pro obnovu hřiště na Minerálce hlasovala zhruba čtvrtina zúčastněných obyvatel. V místě, které bylo dříve hojně využíváno a navštěvováno, by měl být položen nový povrch, umístěny branky a stožáry na síť.