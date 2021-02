Tachovská Reneta je literární soutěž, kterou organizuje Městská knihovna Tachov už několik let. Vyhlašuje ji vždy na přelomu ledna a února. Soutěž byla vyhlášena i v letošním roce, je to její už dvanáctý ročník.

Foto: Deník / Jiří Kohout

„Letošní téma zní To nevymyslíš. Literární soutěž je určena začínajícím autorům od patnácti let, mužům i ženám. A soutěží se v kategorii próza a poezie,“ řekla Deníku vedoucí knihovny Lenka Erretová (na snímku) s tím, že svoje práce mohou autoři odevzdávat do konce srpna.