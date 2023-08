Uzavřená Tachovská ulice v Plané bude komplikovat život řidičům dál

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Již od začátku dubna je v Plané úplně uzavřena jedna z hlavních přístupových cest do centra města, a to Tachovská ulice, kde se opravuje most přes Plánský potok. „Oprava měla skončit na konci měsíce srpna, bohužel vše se posunulo kvůli požadavkům Národního památkového ústavu v Plzni,“ říká starostka města Martina Němečková.

Rekonstrukce mostu u sádek v Plané. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Na opravu mostu, který byl vystavěn již v roce 1836, nechalo město vypracovat projekt pro jeho rekonstrukci poté, co nevycházely dobře zkoušky prověřující celkový stav mostu. Firma vysoutěžená na realizaci začala s pracemi v květnu letošního roku. Po odstrojení mostu a očištění klenby byl proveden operativní průzkum. Podle schválené stavební dokumentace měla být nadbetonována železobetonová deska nad kamennou klenbou, aby měl most požadovanou nosnost. V průběhu stavby však Národní památkový ústav v Plzni (NPÚ) vznesl požadavek, aby místo železobetonové desky byla nadezděna klenba lomovým kamenem. „S tím naprosto nesouhlasil projektant. Pro všechny tak začalo několikatýdenní vyjednávání, kdy bohužel pro město a jeho obyvatele stavba téměř stála. Zástupci NPÚ požadovali po projektantovi nové stavební výpočty, které jim dodal v polovině července. Na základě nich bylo rozhodnuto, že oprava bude pokračovat podle původního projektu. Ztracený čas se už ale nevrátí a musíme jen doufat, že bude počasí přát, aby se stavba dokončila co nejdříve,“ uvedla starostka Němečková. Do doby uzávěrky článku Deník nedostal od NPÚ vyjádření. Tři sta let starý kamenný kříž se po letech vrátil zpět do Prostiboře

