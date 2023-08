Uzavřená Tachovská ulice v Plané bude komplikovat život řidičům dál

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Již od začátku dubna je v Plané úplně uzavřena jedna z hlavních přístupových cest do centra města, a to Tachovská ulice, kde se opravuje most přes Plánský potok. „Oprava měla skončit na konci měsíce srpna, bohužel vše se posunulo kvůli požadavkům Národního památkového ústavu v Plzni,“ říká starostka města Martina Němečková.

Rekonstrukce mostu u sádek v Plané. | Foto: Deník/Antonín Hříbal