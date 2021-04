Tachovské Mraveniště slaví dvě výročí a chystá překvapení i soutěže

Dvě kulatá jubilea si letos připomíná Dům dětí a mládeže Mraveniště Tachov. Na začátku září to bude 60 let od zahájení volnočasových aktivit domu dětí a mládeže. Druhé výročí si zařízení připomene už za necelý měsíc, a to 40 let od vzniku současné budovy.

Dům dětí a mládeže Mraveniště Tachov. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslava Hohlová

V rámci oslav chystá Mraveniště nejrůznější překvapení, akce a soutěže. „Společná setkání či akce pro veřejnost tohoto typu budeme spouštět, až to situace dovolí,“ sdělil ředitel DDM Mraveniště Václav Mužík. „Do té doby se budeme snažit o aktivity on-line nebo venkovní, tak, aby nedocházelo ke shromažďování,“ dodal s tím, že další informace o chystaných akcích budou na webových stránkách DDM Tachov. Rabštejn láká nejen na krásnou přírodu, ale také na zámek a historický most Přečíst článek ›

