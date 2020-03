O tomto kroku informovalo vedení města. V prohlášení se uvádí, že rada města rozhodla v souladu s doporučením odboru školství a po projednání s ředitelkami mateřských škol o přerušení provozu ve svých zřizovaných mateřských školách od pondělí 23. března. „Provoz bude znovu obnoven v závislosti na vývoji aktuální situace v České republice,“ uvádí rada ve svém prohlášení. Důvodem byl velmi nízký počet dětí ve školkách. Ačkoliv byly mateřinky otevřené, většina dětí zůstávala doma.

Prozatím bez větších změn je ale provoz v mateřské škole v Lomu u Tachova. I tam ale chodí do školky méně dětí, než obvykle. „V minulých dnech byla ve školce do dvaceti dětí. Jednou osmnáct, jindy sedmnáct,“ informoval starosta Lomu Aurel Ardeleanu s tím, že dokud budou rodiče své děti do školky dávat, bude zařízení otevřené. „Pochopitelně, že všichni dodržují bezpečnostní pravidla a mají roušky,“ dodal.