Pisatelka dále uvedla, že zprávu pouze zaslechla. „Ale je pravda, že děda se očkování také podrobil a měl potom horečky,“ uvedla dále.

Podle mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Evy Mertlové minulý týden v Domově pro seniory v Kurojedech skutečně šest klientů zemřelo. „Žádné z těchto úmrtí ale nemělo souvislost s očkováním proti covidu-19,“ sdělila Deníku Mertlová.

Jak dodala, zmíněná úmrtí ale souvisí s onemocněním covid, které mělo v těchto případech razantnější průběh. „Od počátku podzimní vlny pandemie zemřelo v Kurojedech v souvislosti s covidem 11 osob,“ doplnila.

Jako naprostý nesmysl označil ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček další informaci, která mezi lidmi koluje, a to, že několik lékařů z Tachova bylo po očkování hospitalizováno v nemocnici. „Je to dezinformace, naprostý nesmysl. Několik lékařů je sice nemocných s covidem, ale očkování momentálně běží v sociálních zařízeních, zdravotníci by se měli očkovat ve druhé polovině února,“ uvedl ředitel.