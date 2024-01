Další ze staveb, která zkrášlí okresní město, je Jízdárna Světce. Její rekonstrukce dospěla pomalu k závěru, od začátku roku zde bude probíhat zkušební provoz, kdy se zde bude konat několik kulturních akcí, od dubna se pak rozjede běžná návštěvnická sezona. Dispozičně výborně promyšlená světecká jízdárna nemá nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy obdoby. „Naše jízdárna se svým životním příběhem, pády a vzestupy, to je sám o sobě příběh veliký,“ říká o architektonickém zázraku kastelán Pavel Voltr. Postavena byla před více než 162 lety z popudu generála Windischgrätze a nikoho by tehdy nenapadlo, že se postupem času dostane do tak žalostného stavu, a bude dokonce odsouzena k zániku. To se naštěstí nakonec nestalo. Na její obnově se začalo pracovat již před 23 lety. Tehdy započala řemeslně a samozřejmě i finančně náročná rekonstrukce celé budovy. Ta konečně dospěla k závěru, a v roce 2024 se tak jízdárna představí ve zcela novém kabátě. „Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si celou budovu takzvaně od podlahy až ke stropu a připravený pro ně bude atraktivní prohlídkový okruh,“ těší se kastelán. Zároveň zde vzniknou nové expozice. Novinkou jsou dva výtahy pro bezbariérový přístup do všech pater.

Ptačí chřipka, rekonstrukce jízdárny a Mže. I to přinesl rok 2023 na Tachovsku

V Boru bude v roce 2024 dokončena výstavba nového domu s pečovatelskou službou. Ten se začal stavět již v druhé polovině roku 2022. Vedle borské polikliniky vyrůstá budova se třemi nadzemními patry, kde vzniká celkem 23 bytových jednotek, z čehož devět bude dvoulůžkových. „Ubytování tak získají nejen samostatně žijící senioři, ale i seniorské páry.“ První nájemníci by se mohli začít stěhovat začátkem druhé poloviny roku 2024, kdy by měly být již kompletně zařízeny všechny bytové jednotky. Předpokládaná cena výstavby DPS je 100 milionů korun. Vedle novostavby domu s pečovatelskou službou začne vznikat také nové parkoviště.

Ve Stříbře zanedlouho zmizí nevzhledná, nevyužívaná zástavba v centru města, nacházející se v těsném sousedství náměstí. Místo ní by měla vzniknout velká parkovací plocha pro třicet automobilů, jejíž součástí budou také tankovací místa pro elektromobily a další moderní vybavení odpovídající dnešní době. „Celý objekt bude střežen kamerovým systémem a elektronicky ovládanou branou,“ popsal už dříve Deníku Martin Záhoř, starosta Stříbra. Dle starostových slov by parkoviště mělo být hotové do konce srpna příštího roku.

Most U Jána ve Stříbře se nakonec prozatím neuzavře

Stříbrská veřejnost už od léta roku 2023 sleduje začátek rekonstrukce mostu U Jána na silnici II/193 v ulici 28. října, která se posunula až na jaro roku 2024. Na podzim uplynulého roku byla proto vybudována objízdná trasa, kdy byla propojena ulice U Kaple s komunikací II/230 na trase mezi Těchlovicemi a Stříbrem. Tu budou muset všichni řidiči využívat v době, kdy vypukne samotná oprava mostu, v současné době už po ní jezdí vozidla těžší pěti tun, kterým je vjezd na most zakázán. „Jakmile počasí dovolí, odhad je v březnu nebo v dubnu, začne se pracovat na přeložce plynu, plynárny mají na realizaci 30 dní. Pak teprve může začít samotná rekonstrukce mostu,“ uvedl místostarosta města Karel Lukeš. „Pokud půjde vše dle plánu, rekonstrukce mostu by měla být hotová do konce prázdnin,“ dodal.

Každá oprava komunikace s sebou nese mnohá omezení a nepohodlí. Oprava mostu u věžáku je dlouhodobě plánovaná. Já nejsem řidič, mě se toto dopravní omezení nedotkne v takové míře jako jiných,“ řekla Deníku při zahájení prací k plánované akci jedna z obyvatelek Stříbra Jana Miltová.