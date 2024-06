Meteorologové varují před silnými bouřkami, které v pátek 21. června mohou zasáhnout také Tachovsko. Očekávají se přívalové deště, kroupy a silný vítr, což může způsobit lokální záplavy a rychlé rozvodnění menších toků. Studená fronta ukončí současné vysoké teploty.

Předpověď ČHMÚ. | Foto: se svolením ČHMÚ

V pátek 21. června v brzkých odpoledních hodinách by měli obyvatelé Tachovska počítat s bouřkami, které mohou být spojené s přívalovým deštěm, kroupami, ale také se silnějším větrem. Důvodem bude studená fronta, která ukončí vysoké teploty na území republiky.

Předpověď ČHMÚ.Zdroj: se svolením ČHMÚ

„Nejdříve se bouřky objeví na západě Čech,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. Dle vyjádření, které poskytl na svých sociálních sítích, mohou být bouřky doprovázeny přívalovým deště s úhrnem kolem 30 mm. Intenzivní srážky pak mohou způsobovat lokální zatopení, rychlý odtok vody z krajiny a prudké rozvodnění menších vodních toků.

Později odpoledne by měly silnější bouřky vznikat na ostatním území Čech, navečer by měly dorazit na Moravu a do Slezska. Tam budou nárazy větru podstatně silnější než na Tachovsku, také kroupy mohou být až o průměr dvou centimetrů a v při přívalových deštích může v krátké době spadnout kolem 50 až 70 milimetrů vody.

„Aktuální informace sledujte na výstražném webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na Facebooku se budeme snažit průběžně přinášet aktualizace situace,“ dodali ve své výstraze meteorologové, jejichž předpověď na další dny slibuje také ochlazení. V sobotu spadnou podle nich teploty v Plzeňském kraji na 21 až 25 stupňů, v neděli na 20 až 24.