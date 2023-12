Borovice, smrk nebo jedle? Každý má o symbolu Vánoc do svého domova jinou představu a v dnešní době často také omezenou částku v rodinném rozpočtu. Kolem stromků nabízených před některými supermarkety na Tachovsku tak mnohý jen projde a přemýšlí, kde by vánoční stromeček pořídil levněji.

Prodej vánočních stromků se rozbíhá i na Tachovsku. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Smrčky a borovičky z lesního hospodářství města Bor budou k mání ve dvoře Střediska bytového a tepelného hospodářství města Bor od úterý 19. prosince. „Smrček jakékoliv velikosti bude stát 200 korun, borovička vyjde na 250 korun,“ uvedla Milada Huláková, ředitelka SBTH. Vydávat se budou také jedle, které si lidé objednali v předstihu do konce listopadu. Za zabalení stromku do přepravního obalu účtují prodejci 20 korun a za dalších 30 Kč je možno na místě ofrézovat spodní část kmenu. Vybrat si svého jehličnatého fešáka můžete 19. a 20. prosince v čase od 9 do 16 hodin, doprodávat se pak stromky budou ve čtvrtek 21. prosince rovněž od 9 hodin.

Také Lesy města Stříbra nabídnou k prodeji borovičky a smrčky. „Prodávat budeme v úterý 19. a ve středu 20. prosince na náměstí ve Stříbře v čase od 9 do 15 hodin, jedle v prodeji nebudou,“ odpověděl Deníku Vladimír Souček, jednatel společnosti. Cena 250 Kč bude jednotná za oba druhy, zabalení stromku společnost účtovat nebude, frézování kmene provádět nebude.

Už přes týden nabízí na parkovišti v Husitské ulici v Tachově na šumavských plantážích vypěstované borovičky a jedličky Josef Schmied. „Bohužel velký zájem o stromky zatím není. Setkávám se s tím, že si lidé stěžují, že je vše drahé a je znát, že skutečně šetří. Kupují spíše menší stromky, než tomu bylo v uplynulých letech, neboť jsou levnější. Mnoho ze zdejších zákazníků si pamatuji, takže vím, jaký stromek kupovali vloni a jaký berou letos. Počítám, že prodej se zlepší v týdnu před Štědrým dnem,“ doufá prodejce.

Stovky balonků se vznesly nad Tachovem. Děti poslaly přání Ježíškovi

Borovičku u něj zakoupíte za pětistovku bez rozdílu velikosti. Ceny jedliček jsou rozděleny dle výšky, kdy zhruba metrová stojí 499 korun, 1,5 až 1,7 metru vysoká jedle vyjde na 749 Kč a dvoumetrová bez koruny tisícovku. „Zákazníky nám ubírají velké obchodní řetězce. Tam vyjde strom samozřejmě levněji. Ale lidé si neuvědomují, že naše jedličky jsou čerstvě uříznuté, zatímco ty, pro které si lidé dojedou do Plzně právě ke zmiňovaným řetězcům, byly uříznuty už někdy v říjnu, aby je sem prodejci mohli včas dopravit. Takový stromek v bytě opadá podstatně dřív než stromky od nás. A my ani neúčtujeme balné ani frézování,“ říká Josef Schmied. Ten je rozhodnutý zbylé stromky, jež neprodá, darovat svému kamarádovi, který chová daňky. „Ti si s nimi poradí,“ má jasno prodejce.