Do finále jde kompletní rekonstrukce mostů na staré silnici I/21 u Kočova. „Akce by měla končit nejpozději v červnu a po dokončení opravy budou mosty převedeny do majetku obce,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek. A v polovině června by měla být také dokončena oprava cementobetonového povrchu vozovky dálnice D5 mezi kilometry 136,150 a 144,200, která komplikuje cestování řidičům od začátku dubna. Tím však nejspíš v letošním roce ŘSD s opravami komunikací na Tachovsku končí. „Následně jsou oficiálně v plánu další dvě opravy levé strany dálnice D5 mezi km 139,67 - 129,9 a 129,9 - 122,59. Nicméně ani na jednu z těchto akcí v současné době ještě neprobíhá výběrové řízení. Také s ohledem na to, že zhruba za dva týdny začne další poměrně rozsáhlá oprava D5 na obchvatu Plzně, předpokládám, že pokud by se měly tyto opravy realizovat ještě v letošním roce, nebude to během prázdninových měsíců,“ uvedl dále Koloušek.