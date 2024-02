Masopustní veselí si v sobotu 10. února užívali lidé od dopoledne ve Starém Sedlišti, po obědě, zato do večerních hodin pak v Kladrubech.

Kladrubský masopust | Video: Deník/Monika Šavlová

Ve Starém Sedlišti se oblíbeného masopustního průvodu zúčastnilo 43 masek. Průvod prošel Starou Úšavou do Nové Úšavy a poté se vrátil zpět do Starého Sedliště.

Nejspíš jarní prázdniny, které vytáhly spoustu rodin s dětmi mimo jejich obydlí, způsobily, že do tradičního masopustního průvodu v Kladrubech dorazilo méně masek, než tomu bývalo v letech minulých. Přesto se jich nakonec sešlo více jak čtyři desítky. Ani letos nechyběla Pronobusova asistentka Beruška, která přišla v doprovodu Ferdy Mravence a mnicha. Dorazila parta trpaslíků, jako každý rok se objevil čert a se zpožděním byl doveden také medvěd. Mezi maskami byl i Krakonoš, kterému na rameni po celou dobu seděla sojka, na pořádek dohlížela skupina četníků až z dalekého Saint-Tropez, balonem přiletěla známá cestovatelka. „Eslipak víte, paní starostko, kolikátý je to letos masopust?“ zkoušel Pronobus starostku města Hanu Floriánovou ze základních znalostí. „Domnívám se, že již osmatřicátý,“ odvětila mu a dostala pochvalu za správnou odpověď.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Po úvodní písničce, kterou před městským úřadem zahrála masopustní kapela, převzaly maškary od starostky Kladrub klíč, který si Pronobus uschoval v brašničce. „Vzhledem k tomu, že je vás letos méně, předávám vám výjimečně vládu nad městem až do rána,“ prohlásila starostka. Masky si pak s paní starostkou přiťukly štamprličkou kořaličky, tradiční taneček před radnicí však vynechaly a už spěchaly ke kašně na náměstí ke společnému focení. Odtud je Pronobus zavedl do Regionálního muzea Kladrubska, kde muzeu popřály všeho dobrého, a tam pak k prvnímu masopustnímu tanečku vyzval vládce maškar novou ředitelku muzea Alici Pospíšilovou. Ta se jen malou chvíli předtím setkala s čertem, tudíž do kola už nastupovala s umouněnou tváří. Ředitelku po chvíli přebral Pronobusovi sám Krakonoš, vládce maškar v davu tedy vyhledal starostku a v kole ji nakonec rovněž provedl. Ani ta neušla čertově pozornosti a skončila s černou tváří.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Poté se průvod vydal městem, aby svojí návštěvou poctil kladrubské domácnosti, které všechny masky a jejich doprovod nejen koblihami, ale i dalšími dobrotami pohostily. Svojí návštěvou masky potěšily také obyvatele domu s pečovatelskou službou. Cesta po městečku to byla dlouhá, trvala až do pozdních večerních hodin. „Moc jsme si to celá rodina užili. Manžel je sokolník, takže bylo jasné, za co půjde. Také dcerky si masky vyřešily samy. Já jsem ještě před týdnem nevěděla, že se průvodu zúčastníme, takže mi svatební šaty přišly vhod,“ smála se Vladimíra Hollá.