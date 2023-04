Nebyla to ani Černá díra, Úšavské rybízové, Šeredka, Hlohovec, Retro 25 či Černoušek, vítěznou Tachovskou bobulí pro rok 2023 se stalo Maminčino čaro-rybíz od pravidelné účastnice netradičního klání Jitky Vocelkové.

Dvacet druhů vína od osmi vinařů se hodnotilo při 22. ročníku Tachovské bobule. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Neobvyklé, zajímavé názvy vín, stůl plný skleniček na koštování vzorků, ale také talíře s krájeným sýrem, skvělá a moc příjemná parta lidí, pohodová nálada plná vtipů a vzájemného škádlení, to byl letošní 22. ročník soutěže Tachovská bobule o nejlepší víno vyrobené z plodin nasbíraných či vypěstovaných v tachovském okrese. Konal se v pátek 14. dubna v prostorách komunitího centra KAT v Tachově. Celkem 20 vzorků s nevšedními názvy doneslo osm vinařů.

„Před lety to byl takový hec, který podpořili kamarádi a vidíte, stala se z toho tradice,“ usmívá se jeden z hlavních organizátorů Miroslav Jarý a přináší ukázat desku, kde jsou vyryti všichni vítězové od roku 2002, kdy se sešli ke koštování poprvé. „Od začátku nás bývá plus mínus osm, letos je jedna kamarádka nemocná, takže nemohla dorazit,“ vysvětlil Jarý.

Most v Dlouhém Újezdě je zdemolovaný, začínají přípravy na stavbu nového

Porotcem se stává každý automaticky každý soutěžící a také hosté, kteří si oblíbenou událost nenechávají ujít. Hodnotí se vzhled, barva, vůně, chuť a celkový dojem. Raritou mezi soutěžícími je loňský vítěz Václav Zacpal z Úšavy. „Vína ročně doma vyrobím kolem sto až stopadesáti litrů, dle toho, jak se co urodí. Ale krom nutného ochutnávání, v době, kdy zraje, vypijeme s manželkou tak dva litry za rok. Zbytek rozdávám pro radost přátelům,“ řekl Deníku Zacpal, který je zároveň vášnivým zahrádkářem. „Prostě mi přijde škoda vše nezužitkovat, když na to mám čas a energii a chci potěšit lidi mně blízké. Není třeba přeci vše dělat jen pro peníze,“ dodal s úsměvem. Letos dovezl do soutěže vína z červeného a černého rybízu a arónie. Jedním z porotců byl také Zdeněk Hájek. „Já víno nedělám, ale rád sem za přáteli zajdu, popovídáme, okoštuji, je to vždy příjemné setkání,“ chválí atmosféru.

Letošní ročník vyhrála již posedmé v historii Jitka Vocelková se svým vínem Maminčino čaro-rybíz. Za ní se umístil Bohuslav Vocelka s vínem VTT a třetí příčku obsadil Miroslav Jarý se Sněhurkou. „Jitku jsme při jubilejním dvacátém ročníku odměnili vyznamenáním Super bobule. Ona v tu dobu už měla na svém kontě šest vítězství, nejvíc ze všech. Je prostě dobrá,“ chválí svoji soupeřku Jarý. Cenu za nejhezčí vinětu si odnesl Jan Vocelka. (šav)