Publikum svým zpěvem těší a ohromuje již 50 let. Tachovský dětský sbor slaví půl století svého působení. Populární zpěváčci a zpěvačky v čele se sbormistrem Josefem Brabencem jsou na Tachovsku velmi oblíbení, svým vystoupením nejednou také uchvátili publikum v zahraničí, odkud si přivezli i několik ocenění. Oslava tak významného jubilea potrvá několik dní.

Tachovský dětský sbor – vernisáž výstavy | Video: Deník/Monika Šavlová

V úterý 16. května byla zahájena v Muzeu Českého lesa vernisáží výstava fotografií, které shrnují dosavadní padesátileté působení sboru. Po úvodním slovu ředitelky muzea Jany Hutníkové nemohlo zahájení výstavy o pěveckém sboru začít jinak než vystoupením těch, kteří jeho historii píší. Sbormistr Josef Brabenec vzal do ruky housličky, zavtipkoval, jak je jeho zvykem, a už se muzejní chodbou linul jejich zvuk společně se zpěvem jeho svěřenkyň. Několik chodských a moravských písniček bylo odměněno bouřlivým potleskem všech přítomných. Kdo by si jen pomyslel, čeho všeho od roku 1973 sbor dosáhne, kam všude se dostane a jak dlouho vydrží působit. To a mnohé další proběhlo v hlavách přítomných hostů, z nichž někteří patřili k zakládajícím členům a většina ostatních v průběhu let sborem prošla. „Z téhle fotografie poznávám většinu lidí,“ neskrývá nadšení u vzpomínek Zdeňka Forstová, jejíž část dětství byla se souborem spjata. „Výstava se mi líbí, na ty časy se nedá zapomenout,“ dodala s úsměvem.

U fotografií strávila nahlížením do minulosti spoustu času také děvčata, která na vernisáži zpívala. „Pan Brabenec je prostě nejlepší sbormistr,“ shodují se s vážnou tváří. Jsou si dobře vědomy, že především díky jeho pevné ruce, usilovné práci a snažení s ním zanedlouho vyrazí Tachovský dětský sbor do Itálie, do Jižního Tyrolska na festival. „Jsme hrozně rády, že ho máme, neměnily bychom ani za nic,“ pějí chválu na svého učitele Viktorie, Marie, Markéta a Anežka.

Výstavu fotografií je možno zhlédnout v muzejních prostorách do konce srpna.

Přestože sbor v současné době čítá kolem 120 dětí, sám sbormistr Josef Brabenec Deníku přiznal, že v posledních letech zaznamenal úbytek malých zpěváčků. Důvody přikládá větším možnostem využití volného času dětí, než bylo v dobách, kdy sbor začínal. Navíc talentované děti mají dle jeho názoru více šancí se rozvinout v dalších oblastech, než bylo v dobách minulých. „Nelituji jediného dne, kdy jsem sbor začal vést, šel bych do toho znovu. I když jsem samozřejmě práci věnoval každou volnou chvíli, bez toho to prostě nejde. S hlavním sborem máme dvě dvouhodinové zkoušky v týdnu. K tomu přidejte jarní a podzimní soustředění a letní tábor. Ten jsem jen já sám s dětmi absolvoval 45krát, než ho přerušil covid,“ uvedl sbormistr. „Mimo jiné jsme za dobu působení sboru u nás v republice, ale především v zahraničí navázali spoustu kamarádství a přátelství. To se běžnému turistovi nepoštěstí,“ dodal.

Oslavy budou pokračovat v pátek na nádvoří tachovského zámku, kde je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Přichystáno je občerstvení a k dobré pohodě bude hrát Cimbálová muzika Milana Broučka. Vyvrcholení bude v sobotu 20. května v Jízdárně Světce, kde od 15 hodin vystoupí oslavenci se svým připraveným jubilejním koncertem. Zároveň bude pokřtěna i kniha 50 let TDS.