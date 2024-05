Hned devět koťat přibylo v krátké době v tachovském útulku U Šmudliny. Pět několik desítek gramů vážících chlupatých kuliček našli pracovníci jedné továrny v krabici v kamionu, kam je možná odložila sama kočičí máma, ale dost možná taky člověk, který o ně nestál. Další čtyři, jejichž zdravotní stav není dobrý, jsou z Tisové na Tachovsku.

„Pozdě v noci nám psala slečna, že jim v kamionu v bedně přijela koťata,“ popisuje běžnou praxi z chodu útulku provozovatelka Gabriela Jägerová. Přestože to není z Tachova zrovna za humny, útulkáři se pro ně ještě o půlnoci vypravili do Rokycan. Čekalo na ně pět koťat, z nichž každé kotě vážilo v tu dobu kolem šedesáti gramů. „Koťata jsou v dočasné péči doma u naší kolegyně Lenky Dombrovské, která se o ně svědomitě stará a díky ní už mají během několika dní o několik desítek gramů více,“ říká s povděkem Gabriela. A není to péče snadná. „Koťata se musí pravidelně vážit a krmit každé dvě až tři hodiny. Je to velmi, velmi náročné,“ zdůrazňuje provozovatelka útulku.

