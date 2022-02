Veřejnost však příliš velký zájem o akci neprojevila. Jak informovaly pracovnice kulturního střediska, možnost přihlásit se na sňatek nanečisto nikdo nevyužil, nikdo také neposlal fotografii do soutěže, kdy se páry mohly během předchozího týdne vyfotografovat na valentýnské lavičce.

Přesto lidé na zámek přišli, kastelán Pavel Voltr provedl na komentovanou prohlídku celkem tři skupiny návštěvníků. Ti mohli vidět už ve vestibulu renovovaný vůz s figurínami ve svatebních šatech, v komnatách pak bylo k obdivování několik svatebně laděných květinových vazeb a dalších tématických dekorací.

FOTOGALERIE: Letečtí modeláři vystavují v muzeu v Kladrubech

Několik lidí přišlo také na přehlídku svatebních šatů. „Celkem ukážeme deset modelů,“ uvedla Petra Hendrichová, majitelka svatebního salonu a půjčovny společenských šatů v Tachově.

Tachovský zámek je, s výjimkou sobotní akce, v současné době pro veřejnost uzavřen, a to až do 31. března. Otevře se opět v dubnu. K zahájení turistické sezony na zámku se v neděli 10. dubna uskuteční koncert Via Vitae Comenius, který bude zároveň připomínkou 430. výročí narození J. A. Komenského. Koncert bude začínat v 17 hodin.