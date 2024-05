Hasiči z Tachova se v rámci cvičení zkusili záchranu tonoucího a testovali své týlové zabezpečení.

Cvičení HZS Tachov | Video: Deník/Monika Šavlová

Do areálu Rybniční soustava Čertův mlýn vyrazili profesionální hasiči z Tachova. V rámci cvičení zde rozložili kompletní týlové zabezpečení pro mimořádné události a dvěma nováčkům navrch přidali zkušební záchranu tonoucího.

Týlové zabezpečení je vlastně pojízdný kontejner s kompletním vybavením a zázemím pro hasiče ve chvíli, kdy zasahují u mimořádných událostí. Využili jej například v uplynulém roce, kdy měsíc zasahovali u likvidace slepic v Brodu nad Tichou, uplatnění našel při větších povodních anebo třeba při obrovském požáru v Hřensku. „Využíváme ho v situacích, kde je potřeba vytvoření nějakého týlu, kde si hasiči prostě odpočinou, naberou sílu, nají se a podobně,“ řekl Deníku velitel družstva stanice Tachov Miroslav Žižka.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Kontejner je plně vybaven, je v něm umístěno WC, kuchyňka a k umytí poslouží venkovní sprcha. „Máme tady mikrovlnku, vařič, lednici, je tady klimatizace, přes den je možné používat na velení tabule i plátno. Takže projektorem je možné i tady provést nějaké zaškolení do toho daného zásahu. Většinou tady pracují velitelé, v dnešní době už jde leccos přes počítače. Třeba při zásahu u slepic v Brodu nad Tichou nám ukazovali na tabulkách, co už je uděláno, co je ještě potřeba,“ popsal blíže reportérce Deníku prostory další z přítomných hasičů Václav Pinta. V konstrukci je vše vymyšleno do posledního detailu, v případě potřeby jdou například stoly snížit do úrovně lavic, čímž dojde k vytvoření prostorů pro ležení, takže uvnitř kontejneru může přespat několik lidí vevnitř. K týlovému vybavení patří také stan, který stojí hned vedle kontejneru. Zvenku buňky je několik dvířek, do nichž hasiči ukládají spacáky, nechybí ani lahve s propanbutanem, samozřejmostí je elektrocentrála, která je umístěna na vozíku. „Máme tu samozřejmě různé kabely a také hadice, jimiž doplňujeme či vyprazdňujeme vodu,“ uvedl dále Pinta. V průběhu cvičení zároveň hasiči zkontrolovali všechna čerpadla a další nezbytnosti potřebné pro bezchybné fungování týlového zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že v areálu je několik rybníků, dopřáli tachovští profesionálové svým nováčkům malý křest v podobě zkoušky záchrany tonoucího. Do největší vodní plochy neváhal vstoupit jeden z nich, aby předstíral, že se topí. „To byl Martin Krejčík, on je z nás největší otužilec,“ smál se Martin Žižka a bedlivým okem sledoval, jestli nová posila sboru udělá při zásahu vše tak, jak má.

Cvičení, které nepatří mezi pravidelné, pojali hasiči zároveň jako malý teambuilding, na Čerťáku pobyli společně poslední den prvního květnového pracovního týdne.