Tachovští strážníci pomohou Rozvadovu

Rozvadov – Strážníci městské policie pomohou v Rozvadově se zvládnutím situace kolem největšího pokerového turnaje, který obec hostí.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Městská policie v Tachově rozšíří od příštího týdne svou působnost. Strážníci budou na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat svoji agendu také v obci Rozvadov. „Na město Tachov jsme se obrátili se žádostí na základě chystaného celosvětového turnaje v pokeru, který se koná v naší obci. Chceme tím předejít komplikacím a situacím, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost obyvatel naší obce,“ řekl Deníku starosta Rozvadova Bořivoj Vrabec.

Obec se tímto opatřením připravuje na největší pokerový turnaj, který bude hostit v říjnu a listopadu právě Rozvadov, přičemž organizátoři očekávají účast až 20 tisíc lidí. „Jedná se především o zvýšený dohled nad dopravní situací v obci. V souvislosti s pokerovým turnajem se několikanásobně zvýší také počet automobilů a mohlo by tím dojít ke komplikacím. Stále častěji někteří řidiči parkují podél komunikace vedoucí skrz obec, čímž dopravu komplikují. Vymezili jsme přitom některé nevyužívané nebo méně využívané plochy jako dočasnou možnost k parkování,“ uvedl dále starosta a dodal, že zvýšený pohyb hostů očekává i po obci. „Hosté turnaje budou přecházet do ubytovacích zařízení po celém Rozvadově. Zatím jsme žádný problém nezaznamenali, chceme ale předejít například rušení nočního klidu, ke kterému by mohlo dojít.“ doplnil Vrabec.

Tachovští městští strážníci tak budou od příštího pátku do 12. listopadu v obci Rozvadov, včetně jeho částí, vykonávat všechny úkoly stanovené zákonem o obecní policii, a to formou víkendových nepravidelných denních a nočních směn. „Veřejnoprávní smlouvu o dohledu tachovské městské policie v naší obci máme s městem Tachov uzavřenou na dobu určitou. Záleží nám ale na ochraně a bezpečí našich obyvatel celoročně, nejenom v době pokerového turnaje. Pokud se dohled strážníků osvědčí a zastupitelstvo odsouhlasí náklady na agendu městských strážníků, budeme jednat o možnosti smlouvu uzavřít na delší časové období,“ dodal starosta.

Kromě dohodnutého dohledu strážníků tachovské městské policie dnes jedná starosta obce Rozvadov se zástupci Policie ČR o možnosti zapojit do vymezeného období i státní policii.