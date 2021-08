Jednoznačného vítězství dosáhli vojáci v záloze z Tachova. Střelecký tým, který sdružuje bývalé příslušníky české armády a jmenuje se Klub vojáků v záloze, totiž vyhrál tradiční střeleckou soutěž v Semilech. Tachovští reprezentanti uspěli i mezi jednotlivci.

Tým KVZ Tachov vyhrál v soutěži družstev Memoriál Petra Šimonky. | Foto: Archiv Juraje Gomoláka a Deník/Jiří Kohout

Memoriálu podporučíka Petra Šimonky se tachovští vojáci v záloze zúčastnili už potřetí. "Poprvé, to bylo spíše takové rozkoukávání se. Podruhé jsme neuspěli, protože jsem to klukům dost pokazil. Teď jsem se snažil více pomoci, abychom to vyhráli, což se nakonec podařilo," řekl Deníku člen tachovského týmu Juraj Gomolák.