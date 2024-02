Z důvodu nedostatku dětských lékařů byla nucena Poliklinika Tachov po dohodě s vedením města omezit od začátku tohoto roku provoz dětské pohotovosti. I přes veškerou snahu vedení města a ředitele pohotovosti Petra Tuháčka se situace v oboru praktické pediatrie v okresním městě nadále zhoršuje.

Dětská pohotovost v Tachově. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Vzetím do vazby ubyl totiž další na pohotovosti sloužící lékař Muhsin Al Kannany a v dubnu se chystá ukončit svoji dlouholetou praxi také pediatrička Blanka Šebková. Chybět budou nejen na pohotovosti, ale i ve svých ordinacích. Nový lékař či lékařka však jsou v nedohlednu.

Apelovat na pojišťovny by měli i sami rodiče malých pacientů. „V poslední době neustále čelíme obviněním z řad nespokojených rodičů, že se málo snažíme, opak je pravdou. Nicméně snažit se musí všichni, a to i právě rodiče malých pacientů,“ říká Petr Tuháček, ředitel tachovské polikliniky. Ten zároveň dodává tak, jak je již zveřejněno na webových stránkách polikliniky, že pokrytí zdravotní péče je v první řadě odpovědnost zdravotních pojišťoven, a to dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Z toho důvodu doporučujeme, aby se klienti s poukazem na nepokrytí zdravotní služby obraceli přímo na své jednotlivé pojišťovny. To by mělo pro pojišťovny posloužit i jako větší motivace k řešení skutečně velkého problému, který Tachovsko nyní sužuje,“ radí Tuháček. Ke komunikaci s pojišťovnami slouží formuláře, kam mohou pojištěnci sdělovat, co jim v lékařské péči daného regionu chybí a nač si stěžují. Jsou ke stažení i na webových stránkách polikliniky www.poltc.cz

Vedení města i polikliniky již apeluje na Plzeňský kraj a iniciovalo žádost o vypsání výběrového řízení na jeden tachovský pediatrický obvod. Ve chvíli, kdy skončí lékařka Blanka Šebková, bude bez praktického lékaře kromě dětí, které docházely do ordinací k pediatrovi Al Kannanymu, zhruba tisícovka dalších malých pacientů.

Ohledně chodu dětské pohotovosti už s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde je zaregistrováno mezi 70 až 80-ti procenty pacientů, jednal ředitel Petr Tuháček na konci ledna. Nelení ani vedení města Tachova, na zásadních jednáních je obvykle přítomen starosta i místostarostka Vendula Machová, která má zdravotnictví v odborné gesci. „Lékařům nabízíme bydlení, vybavenou ordinaci, jesle, místa v mateřské školce, náborový příspěvek a další benefity, “ sdělila Deníku místostarostka. Všechny nabídky však prozatím zůstávají bez odezvy.

Situace je o to těžší, že provozovat praxi nemůže čerstvý absolvent školy, ale pouze lékař, který absolvoval základní lékařský kmen a má potřebnou specializaci. „Obrátili jsme se také na Sdružení praktických lékařů pro děti v Plzni,“ uvádí dále Petr Tuháček. Tam je zaregistrováno v současné době pět lékařů, kteří jsou absolventy základního lékařského kmene. "Otázkou zůstává, jestli některý z nich bude mít o nabízené místo zájem, rozhodně se o to pokusíme," slibuje ředitel polikliniky. „Jednání se zúčastnil také pan doktor Barták, pod kterým už praktikuje jedna mladá velmi šikovná lékařka, absolventka základního pediatrického kmene. Ten by byl ochoten pod svá křídla vzít i dalšího lékaře či lékařku, aby získali potřebnou praxi a mohli po čase samostatně ordinovat,“ vysvětluje Tuháček. „To však bude nějaký čas ještě trvat,“ pokračuje.

„Naše tachovská dětská pohotovost funguje ve všední dny pouze do 21 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích pd osmi do 20 hodin. Mimo tyto časy prosím využijte pohotovost v Plzni, buď v Nemocnici u sv.Jiří (www.svjiri.cz), tel.: 377 266 647, Staniční 74, Plzeň anebo Fakultní nemocnici Plzeň (www.fnplzen.cz), tel.: 377 104 690, alej Svobody 923/80, Plzeň, v krajním případě Rychlou záchrannou službu na lince 155,“ radí Petr Tuháček.

„Nás osobně omezení provozu dětské pohotovosti v Tachově až tolik netrápí. Tím, že bydlíme v Kladrubech, jeli bychom tak jako tak do Plzně, neb vzdálenost je na obě strany skoro stejná a v Plzni je dle mého lepší vybavení. Ale chápu maminky z Tachova a okolí, že jet až do plzeňské nemocnice s nemocným dítětem je pro ně velmi daleko,“ říká Monika Nováčková z Kladrub.

Po pondělním jednání 12. února mezi zástupci Plzeňského kraje, VZP a zástupcem starostů obcí z Tachovska se k vzniklé situaci v souvislosti se vzetím do vazby pediatra provozujícího praxi na Tachovsku vyjádřiltaké náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. „Abychom maximálně usnadnili přístup k zdravotní péči, dohodli jsme se s hlavní zdravotní pojišťovnou na vzniku systému, který umožní rodinám snadněji najít dostupného pediatra v jejich oblasti. Prosíme všechny rodiče dětí, aby se obraceli na zdravotní pojišťovny, u nichž jsou jejich děti registrované, aby jim zajistily jiného smluvního lékaře,“ uvedl ke zjednodušení procesu přeregistrace u lékaře. „Pracujeme na zajištění kontinuity péče pro dětské pacienty, včetně předání výpisu ze zdravotní dokumentace k nově zajištěným lékařům. Plzeňský kraj se snaží ve spolupráci s právním zástupcem lékaře umístěného ve vazbě činit kroky k minimalizaci dopadu zejména s ohledem na právě probíhající přihlášky dětí na střední školy a také na potřebu rodičů zařídit si potvrzení o ošetřování člena rodiny,“ ubezpečuje veřejnost Pavel Hais.