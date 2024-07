Troje klášterní prostory zpřístupněné mimořádně na čas podstatně delší než je běžná doba jednotlivých prohlídek. K tomu kvíz plný netradičních otázek, z jejichž odpovědí by měla vyjít tajenka, která vám umožní bezplatný vstup do dalšího kláštera, jako bonus spousta nejrůznějších historických zajímavostí ze života mnichů v klášterech žijících. To vše přinesou speciální prohlídky Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám, které se i v letošním roce chystají hned ve třech nejznámějších klášterech Plzeňského kraje, a to v benediktinském klášteře v Kladrubech, cisterciáckém v Plasích a klášteře premonstrátů v Teplé. Konat se budou o tomto víkendu, v pátek 26. a v sobotu 27. července, v čase od 19 do 24 hodin, kladrubský klášter v sobotu zpřístupní prostory až od 20. hodiny z důvodu konání koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Na své si přijdou především milovníci kvízů, hádanek a tajemna, ale luštění tajenky z indicií vtáhne do hry snad každého návštěvníka, který vyrazí do některého ze tří zmíněných klášterů. Pravidla Monastýrování jsou jednoduchá. V prvním ze jmenovaných klášterů zaplatíte vstupné, spolu s ním obdržíte speciální kartičku s prázdnou tajenkou. Průvodce vás tentokrát doprovázet nebude, pouze u vstupu do klášterních prostor vás krátkým povídáním seznámí s několika základními indiciemi, které vám napomohou s lepší orientací na začátku celé hry. Sami pak dle libosti budete procházet klášterními prostory k jednotlivým stanovištím, kde dohledáte potřebná slova. Z těch vám vyjde tajenka, kterou nahlásíte při odchodu z kláštera. Je-li její znění správné, obdržíte speciální odznak, který je pak nejen památkou, ale zároveň volnou vstupenkou do dalšího z klášterů v případě, že budete chtít ve hře pokračovat. Kláštery jsou sice od sebe poněkud vzdáleny, ale máte tak jedinečnou příležitost navštívit během dvou dnů, navíc výjimečně ve večerních hodinách tři historické perly. Nasvícené prostory navíc dodají speciálním prohlídkám výjimečnou atmosféru, takže i v případě, že se vám nepodaří tajenku vyluštit, čeká vás přesto mnoho neobvyklých zážitků.

close info Zdroj: Deník/Monika Šavlová zoom_in Kladrubský klášter.

„Začátek luštění bude možná pro někoho, kdo přijde poprvé, poněkud těžší, ale stačí se pořádně dívat kolem sebe, správně si přečíst zadání a trochu počítat a tajenku vyluštíte hladce. Kdo chce, může od nás pak přejet buď do Teplé, nebo do Plas, dva kláštery se v jednom večeru dají bez problémů zvládnout, “ láká nové zájemce pracovnice benediktinského kláštera v Kladrubech. Silvie Strachotová. „Monastýrování má své mnoholeté příznivce, spoustu již od vidění znám a věřím, že se s nimi setkám i letos,“ dodává.