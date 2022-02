Taxislužba odveze vranovské školáky so školy

Ve Vranově je sice železniční zastávka, ale autobus do obce nezajíždí. Vedení obce proto uzavřelo smlouvu s provozovateli taxislužby ze Stříbra, která každé ráno přijíždí do Vranova pro místní školáky a odváží je do školy.

„Týká se to osmi dětí a jezdí pro ně osmimístná dodávka,“ upřesnila starostka Kateřina Tomášková. Dopravu dětí ze školy zpět domů už zajišťují individuálně rodiče. Někomu se hodil ovladač plošiny