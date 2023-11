Čekání za každého počasí pod přístřešky venkovních autobusových zastávek v Boru odzvonilo. Od listopadu je na autobusovém nádraží otevřeno bistro, kde mohou cestující posečkat do odjezdu svého autobusu a ještě si přitom dopřát něco dobrého na zub.

V Boru na autobusovém nádraží je otevřené nové bistro | Video: Deník/Monika Šavlová

Je otevřeno teprve několik dní a provozovatel Lukáš Skalák začíná tušit, že jeho nápad se ukázal být dobrým tahem. V krámku se totiž dveře netrhnou hned od páté hodiny ranní, kdy se Trafika a občerstvení Juliška otvírá. A na skleněnou výplň dveří klepou prý občas lidé i po zavíračce v 18 hodin. „Pokud tu jsme, tak lidi neodmítáme a obsloužíme je,“ říká Kamila Rosenbaumová, přítelkyně provozovatele. Ve zmíněný čas od 5 do 18 hodin je bistro otevřené od pondělí do soboty, v neděli je zavřeno.

Posedět u stolku mohou lidé při kávě, čaji, kakau či některém z vybraných nápojů v chladicím boxu, obsluha ráda nalije také dvojku vína. Bez rozdílu, jestli se jedná o bílé, růžové či červené účtují v bistru 35 korun za dvě deci. Také kávy je na výběr několik druhů, za malé espresso lidé zaplatí 25 Kč, za velké 30 korun, za tradičního „turka“ taktéž třicet korun. A zahnat zde lze také hlad, ať už sladkým či slaným. Každý den lákají ke koupi zákazníky tácy plné chlebíčků, baget či sýrových dalamánků, ale také zákusků. A to vše za přijatelné ceny. Za kuřecí bagetu lidé zaplatí 60 Kč, za sýrovou 58 Kč, chlebíček vyjde bez rozdílu s čím je obložený na 28 korun. Pokud si návštěvník zvolí sladkou variantu, může si dát například indiánka za pětadvacet korun, plátek rolády bez rozdílu o jaký druh se jedná za 26 Kč, veřejností oblíbený věneček vyjde na 28 Kč. „Je to skvělé, že je zde otevřeno. Je tu moc pěkné a jsme skutečně rády, že zde bistro začalo fungovat. Dojíždíme do Boru často a čekání venku, zejména nyní na podzim, bylo strašně nepříjemné. Teďka si dáme kafíčko a něco dobrého a pěkně nám čas uteče,“ libují si ženy z rodiny Honzovy z Borovan. „A také je konečně opět dostupná toaleta, jinak člověk musel až do města na veřejné záchody a to je odsud už poměrně daleko,“ dodávají.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Tak obrovský zájem nás mile překvapil, nečekali jsme to. Takže už nyní máme jasno, že budeme muset zmenšit pult u prodeje tabákových výrobků, přidat stolky a zvýšit počet míst k posezení,“ řekl Deníku provozovatel Lukáš Skalák. Ten také dodává, že určitě postupně budou navyšovat objem sortimentu, protože pro občerstvení nepřichází pouze cestující autobusy, ale také začínají přicházet obyvatelé Boru. „Jdu si pro zákusky, jsou vynikající a za super ceny,“ prozradila Deníku místní Marta Matoušková. „Jsme spokojené, latté je moc dobré a zákusky a chlebíčky nám také chutnají,“ pochvalovala si trojice kamarádek středního věku Věra, Ivana a Jana. „Dostaly jsme doporučení, že si tady pochutnáme, tak jsme sem vyrazily a nelitujeme,“ kývou spokojeně hlavou všechny tři dámy. „Máme bezbariérový přístup, takže k nám začala jezdit i jedna zdejší vozíčkářka na kafe a zákusek,“ upozorňuje na další výhodu bistra Kamila Rosenbaumová.

Kromě občerstvení prodejna nabízí také tabákový sortiment a je zde výdejní a podací místo Zásilkovny a přepravní služby PPL. „Jakmile jsme otevřeli, začali okamžitě lidé přicházet nejen pro balíčky, ale také je posílat,“ uvádí obsluha. A obrovskou výhodou je pro cestující možnost využití toalety. „Naši hosté mají toalety zadarmo, příchozí zvenčí si mohou zapůjčit klíč, musí však uhradit 10 korun za použití,“ vysvětluje Skalák. (šav)