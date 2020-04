Přehled o tělesné teplotě všech lidí, kteří přijdou na polikliniku v Boru, zajišťuje nově instalovaná termokamera ve vstupní části do objektu. Pokud by někdo přicházel s teplotou vyšší, než 37,4 stupně, do budovy se nedostane a zdravotníci jej odvedou do připravené a vybavené infekční ambulance.

Termokamera a infekční čekárna v poliklinice v Boru. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Důvodem k pořízení celého systému byl především nedostatek personálu, jak Deníku řekla ředitelka Polikliniky Tachov Hana Bultasová. „Přemýšleli jsme, jak zajistit, aby byla příchozím měřena teplota. Znamenalo to přijmout dva lidi, kteří by tuto činnost prováděli. K tomu by bylo třeba denně je vybavovat ochrannými prostředky,“ uvedla s tím, že na poliklinice je provoz od sedmi ráno do deseti hodin večer. „Minimálně do 17 hodin by tam musela tato služba být,“ dodala.