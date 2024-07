„Nápad přišel už vloni, když jsem byla v šestinedělí s dcerkou a nečekaně se rozstonal syn. Přítel jezdí domů pozdě večer a já potřebovala nakoupit. Začala jsem tedy na internetu hledat, zda-li i v Tachově funguje nějaký online obchod, odkud by mi nákup dovezli. A zjistila jsem, že ne,“ popisuje, jak vznikl nápad zavést v okresním městě tuto službu Tereza Hlavínová. Nějakou chvíli to ještě trvalo, než si vyřídila potřebnou legislativu, ale nyní už akční maminka své služby rozjíždí a k prvním klientům postupně přibývají další.

„Oslovila jsem naši místostarostku Vendulu Machovou, které se můj nápad také zalíbil, a ta mi poradila, abych se zkontaktovala s vedením Červeného kříže v Tachově, což jsem učinila. Pracovníci Oblastního spolku Červeného kříže totiž pravidelně navštěvují seniory, zajišťují jim různé služby a mezi nimi byly právě i nákupy,“ líčí začátky Tereza. Tam se prý setkala s velmi kladnou odezvou, a zanedlouho dostala také seznam telefonních čísel seniorů, kteří by o dovoz nákupu domů stáli. V současné době tak mladá maminka poskytuje svoje služby dvanácti klientům, kdy někteří si již objednávají nákup domů pravidelně, jiní prozatím nárazově.

Služba je v zárodcích, a tak ještě nemá svůj vlastní e-shop, ale i to je v plánu. „Funguji zatím tak, že mi klienti zavolají, já k nim přijedu domů, převezmu seznam potravin, které chtějí nakoupit. Někdy si musíme upřesnit požadovanou váhu nebo například druh jablek. Předají mi peníze, často i svoji vlastní tašku, a já jim vše potřebné nakoupím,“ vysvětluje Tereza Hlavínová. Při předání zboží vrací zbylou částku peněz, zároveň předává soupis, kde je uvedeno, kolik obchodů navštívila a následně na konci měsíce dle toho teprve fakturuje své služby. „Většinou stačí zajet do jednoho z některých obchodů u nás ve městě, ale někdy si klient přeje zboží z více obchodů nebo chce ještě vyzvednout třeba balíček na poště, dle toho se pak pohybuje fakturační cena,“ říká. Pokud navštíví jeden obchod, fakturuje si za svoje služby 135 Kč, pokud musí obejít více míst, cena se pohybuje od 200 do 300 korun. „Z toho pak hradím náklady na naftu, amortizaci, svůj čas a další,“ vysvětluje podnikatelka. Prozatím své služby provozuje po Tachově a spádových obcích, ráda by je do budoucna rozšířila v dojezdové vzdálenosti cca do 35 kilometrů. Tam už pak bude ale účtována další sazba za kilometr.

Tereza věří, že zájem o její služby bude vzrůstat, a proto by v brzké době přivítala posilu, která by s ní v Láskyplném rozvozu spolupracovala. Navíc v brzké době počítá s rozběhnutím e-shopu. „Tak je mi jasné, že mnozí senioři zůstanou u tohoto modelu, který funguje nyní, ale mladší generace ho jistě ocení,“ má jasno. Samozřejmostí se zanedlouho stane také platba QR kódem.

Tereza Hlavínová si díky návštěvám u seniorů za účelem převzetí seznamu věcí potřebných k zakoupení uvědomila, že spousta z nich se cítí osaměle a to ji přivedlo na další myšlenku. „Ráda bych se věnovala Memory terapii, kterou bych později u seniorů, kteří o to projeví zájem, praktikovala. Jedná se o terapii vzpomínkami. Však už nyní mi mnozí vypráví o svých zážitcích z mládí, čímž si vlastně procvičují paměť, a zároveň si tak pomáhají stabilizovat mysl. Navíc je to prevence proti Alzheimerově nemoci,“ popisuje zjednodušeně princip terapie. Dalším plánem v návaznosti na návštěvy v rodinách seniorů je pak canisterapie s fenkou, kterou Tereza Hlavínová vlastní. Plánů má mladá žena plnou hlavu, v současné době je pro ni však prvořadé, aby fungoval Láskyplný rozvoz.