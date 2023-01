A jak se v malém městečku na Tachovsku cítili sami aktéři pořadu? "Tak, já Plzeňský kraj trochu znám, protože můj dědeček byl z Plzně, ale více bývala spíše na Chebsku, kde jsem často vystupovala nejen v Chebu, ale také například v Mariánských Lázních či Františkových Lázních," usmívala se Tereza Kostková, která je velmi činorodá a snad právě proto vidí nejlepší odpočinek v procházkách. "Já opravdu umím třeba dvě hodiny jen tak chodit venku, to je nejlepší relax. Dříve jsem hodně běhala, to už teď moc nedělám, ale dlouhé procházky jsou pro mě tím nejlepším odpočinkem," dodala Kostková.

I Petr Vondráček má neustále nabitý program. "Do tohoto kraje se vracím rád, na plzeňské scéně jsem hrál, mohl bych připomenout třeba postavu Limonádový Joe. Kromě cestování, moderování a hraní mě můžete potkat se skupinou Lokomotiva, natočili jsme dokonce čtyři CD nosiče. No a je tu nový rok, a tak snad se všem splní, co chtějí, já bych třeba rád více hrál na piáno a také chtěl více času trávit s lidmi, které mám rád a kteří mají rádi mě," plánuje si rok 2023 Petr Vondráček.

Antonín Procházka také vyslal svůj pozdrav všem do letošního roku. "Ať je ten rok 2023 lepší, než bude," řekl a my už necháme na vás, jak si to kdo přeberete.

Otázky Tondy Procházky opět na Tachovsko zavítají, zájem projevila i další místa. A Černošín už píše další poptávku. "Osobně si myslím, že je to vynikající pořád, lidé se celou dobu smáli, užívali si to a podle toho, co říkali, když odcházeli ze sálu si myslím, že to prostě musíme třeba za dva roky zopakovat," uvedla předsedkyně Kulturní komise v Černošíně Jarmila Jungbauerová.