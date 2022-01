Mobilní tým Stodské nemocnice tedy bude 15. ledna očkovat od 9 do 10 hodin ve Stráži, následuje od 11 do 12 hodin Přimda, dále Rozvadov (13 - 14.30 hodin), Hošťka (15 - 15.30) a Staré Sedliště (16 - 16.30). Ve všech uvedených obcích bude očkování v prostorách městských a obecních úřadů.

Kruté mrazy, vánice, katastrofy. Kroniky přináší svědectví přelomů roků

Očkování bez nutnosti předchozí registrace se uskuteční také v Tachově, a to v pondělí 10. ledna od 9 do 14 hodin v prostorách Českého červeného kříže v Bělojarské ulici. Očkování je určeno pro zájemce o druhou a třetí dávku Pfizer, kapacita je zhruba 400 osob. "Vzhledem k výraznému poklesu zájmu to bude na delší dobu poslední termín, který organizujeme v Tachově," sdělil Deníku ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček.