Na novém místě bude od úterý 7. září působit testovací stanoviště pro PCR a antigenní testy na onemocnění covid-19 v Tachově.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

Jak informoval ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček, nově se testy budou v Tachově provádět na parkovišti U Rychty. Testovat se bude každý všední den vždy od 10 do 14 hodin. Stanoviště bude otevřeno rovněž v neděli, a to od 9 do 11 hodin. Zájemci se mohou objednávat přes webové stránky Polikliniky Tachov, města Tachov, nebo společnosti Lab In. Dosavadní testovací místo u zimního stadionu bylo po otevření stadionu pro veřejnost zrušeno, další prostor na bývalém koupališti se ukázal jako nevhodný kvůli podmáčenému terénu.