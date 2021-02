Vláda plánuje, že se od 1. března začnou postupně vracet žáci a studenti. Prioritně by měly nastoupit poslední ročníky základních a středních škol. Jejich návrat na prezenční výuku je však podmíněný negativním testem na koronavirus, což avizoval ministr školství Robert Plaga.

Ředitelé ani rodiče však zatím netuší, jakým způsobem nebo jak často se budou děti testovat a jejich nervozita tak roste.

Zástupce ředitelky plzeňské Střední průmyslové školy dopravní Jaroslav Kašpar uvedl, že možností je postavit před školou odběrový stan, u kterého bude dozor. „Zatím jsme však žádné pokyny nedostali. Nedokáži si představit, kdo bude testovat. Zda se žáci otestují sami, nebo jestli bude přítomný nějaký zdravotník,“ řekl Deníku zástupce.

ÚKOLY DOMŮ

Žák, který odmítne test, nebo by mu vyšel pozitivně pak bude poslán domů, kde se bude vzdělávat. „Už by to nebylo distanční formou, protože kantor bude vyučovat ve škole. Takže dostane úkoly domů,“ uvedl Kašpar.

Problém pak ale nastane s učni, kteří mají praktickou výuku. „Končící ročníky mají sice povoleno dohánět praxe o prázdninách, ale to přinese další potíže s čerpáním dovolených pedagogů, protože podle nového zákoníku práce se nemůže převádět větší množství dovolené do dalšího kalendářního roku a učitelé by tak měli v létě dovolenou vyčerpat,“ vysvětlil s tím, že učni už mohou mít na prázdniny domluvenou práci a nebudou chtít, aby se škola protahovala. „Domlouváme se s kantory a budeme se snažit, aby se vše zvládlo do konce června,“ uzavřel.

Konkrétní informace ještě neobdržela ani ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Naděžda Mauleová. „Poctivě vše sleduji, ale nevím, zda se bude testovat venku či vevnitř. Netušíme ani, zda to budou odběry ze slin nebo výtěr z nosu,“ reagovala na dotaz a doplnila, že pokud by však měl provádět odběry někdo ze zaměstnanců školy, může nastat problém. „Zákoník práce totiž říká, že když se jedná o zdraví, mohou takové úkony samozřejmě odmítnout, což by bylo logické,“ sdělila ředitelka

Podle ní však ani není jisté, že se školy otevřou. „Samozřejmě, že by to dětem velice prospělo, ale z hlediska špatné epidemiologické situace si to nedokáži představit. Nicméně by bylo dobré, kdybychom se vše dozvěděli včas, ať už třeba kvůli studentům, kteří přijedou na internát. Tam totiž musíme s předstihem zatopit,“ dodala.

POČÁTEČNÍ CHAOS

Soňa Komancová má dceru v první třídě základní školy a nápad testovat děti vnímá kladně. „Budu určitě klidnější, ale doposud nevím, jak budou odběry probíhat. Na začátku to bude velice chaotické, ale doufám, že si to po pár týdnech sedne,“ okomentovala.