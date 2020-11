Jak Deníku sdělil ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček, odběrové místo se zřizuje ve spolupráci s laboratoří Hemacentrum, což je pobočka klinické laboratoře Sang Lab z Karlových Varů, se kterou poliklinika dlouhodobě spolupracuje.

„Odběrové místo zřizujeme na pozemku zimního stadionu v Tachově formou drive in, tedy z auta, ale samozřejmě provedeme odběr i u klientů, kteří přijdou pěšky,“ doplnil ředitel polikliniky s tím, že odběry se budou provádět ve všední dny od 10 do 14 hodin ve vchodu do zimního stadionu.

Denní kapacita testovacího stanoviště bude 50 až 60 klientů. „V případě většího zájmu časy odběru rozšíříme,“ uvedl dále Tuháček.

V Tachově se budou provádět odběry především tzv. indikované, tedy na základě žádanky lékaře. „Tyto odběry hradí zdravotní pojišťovna. Mohou samozřejmě přijít také samoplátci, úhrada bude v hotovosti za cenu, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví ve výši 1750 korun,“ doplnil ředitel s tím, že konkrétní termín odběrů je možné si objednat na webu polikliniky.

Výsledky testů by se klienti měli dozvědět do 48 hodin, většinou to ale bývá ještě dříve.