Michaela Křižková z Boru, ve svých dvaadvaceti letech, otevřela vlastní tetovací studio a stala se vyhledávanou tatérkou. S uměním malování na kůži přitahuje zákazníky z celého Česka, přičemž se specializuje na jemné a originální návrhy, které rezonují zejména u ženské klientely.

Michaela Křižková z Boru je vyhlášenou tatérkou. | Video: archiv Michaela Křižková

K malování sedala kdykoliv mohla už jako malá. Bavilo ji to a představovala si, jak jednou bude úspěšná malířka a o její obrazy bude zájem. Život její představy trošku upravil, ale přání se jí nakonec splnilo. Jen místo na plátno maluje obrázky na lidskou kůži. I přesto, že je jí teprve dvaadvacet let, Michaela Křižková z Boru má vlastní nové studio a patří mezi žádané tatérky, lidé za ní přijíždějí až z Prahy či Chebu.

„Po základce jsem chtěla jít na uměleckou školu. Ale rodiče, kteří mě jinak velmi podporují, trvali na tom, abych si udělala jinou školu, která měla podle nich větší potenciál do budoucna,“ vypráví sympatická blondýnka. Už v době, kdy opustila základní školu, ji kamarádi začali oslovovat se žádostmi o náčrty tetování, které mělo později zdobit jejich tělo. A postupně ji začali hecovat, že by se měla sama do tohoto oboru pustit. Michaela chvíli přemýšlela a pak šla a nakoupila nejlevnější tetovací nástroje, umělou kůži a začala zkoušet první kérky. A práce ji bavila natolik, že ve stejné době, kdy maturovala, už za sebou měla povinný kosmetický a zdravotnický kurz skládala současně nejen maturitu, ale i zkoušky z tatérského kurzu, který absolvovala. „Tam jsem tetovala na lidech a zjistila jsem, že se lidská kůže chová úplně jinak než umělá. A taky jsem cítila jak mi s každým vpichem stoupá adrenalin a že k tetování musím přistupovat zodpovědně, protože to, co na člověku vytvořím, na něm zpravidla zůstane až do smrti,“ popisuje začátky mladá tatérka.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

I když je dneska tetování skutečný boom a kérka je považována za ozdobu těla, ze začátku si dívka nebyla jistá, že se tetováním uživí a chvíli pracovala na poloviční úvazek v mateřince coby asistentka. Jenomže vyprávění o Míšino slabých linkách a nevšedních jemných obrázcích se rychle rozkřiklo a práce se začala hrnout. Dnes má nové stylově vybavené studio a pracuje denně minimálně 8 hodin. O víkendu netetuje, ale pro změnu maluje návrhy. „Snažím se vyhovět zákazníkům, vím, že mnozí přijíždějí zdaleka, tak hledáme vyhovující termíny, “ říká. Do jejího salonu přichází muži i ženy všech věkových kategorií. Její klientela se postupně rozšiřuje a to především o starší ženy, které zatoužily po některém z jemných ornamentů, mandal anebo obrázků, které Michaela po konzultaci s klientkou často sama navrhne.

„Zaměřuji se na jemnější dámský styl, starší typ tetování silnou jehlou nemám příliš ráda. Portréty nedělám a takové ty drsné kérky přenechávám rovněž kolegům,“přiznává mladá tatérka. Nerada se také pouští do předělávek nepovedeného tetování. „Pokud jde o něco malého, tak zákazníkovi vyhovím, probereme spolu, co by si představoval, pak mu něco navrhnu anebo vybereme něco spolu. Vždy ho upozorňuji na rizika spojená s překrytím. A taky neberu úplně každou práci, když cítím, že by to bylo něco, s čím by pak dotyčný mohl být nespokojený, tak do toho prostě nejdu,“ mluví o pravidlech, které si sama nastavila. „Jsem detailista, i v průběhu samotného tetování často konzultuji s klientem vznikající dílo a někdy doupravíme původní plán,“ vysvětluje dále. Na žádost zákazníka dokázala vytvořit neobvyklou červenou muchomůrku, která namísto nohy měla dámské pozadí. Pán prý tehdy přinesl předlohu, kterou pak společně doladili. „Setkávám se i s žádostmi o tetování na přirození anebo v jeho okolí. Ženám vyhovím, ale pány odmítám,“ nebojí se jít s pravdou ven Michaela. Taktéž odmítá párové tetování, kdy si partneři navzájem chtějí nechat vytetovat jména a další podrobnosti vztahu. „Tetování je napořád, vztah často ne a pak je z kérky většinou malér,“ trvá si na svém tatérka. Pokud přijdou zájemci o tetování mladší 18 let, musí jim souhlas podepsat zákonný zástupce. V tom je Michaela neústupná.

„Každý vpich mi dělá radost, rozdávám svoje umění a hrozně mě těší zpětná vazba od mých klientů. Ženám často kérka zvedne pošramocené sebevědomí,“ usmívá se Michaela. Ač je tetování její práce, která ji živí, sama kompletně potetované tělo či obličej neuznává. „Všechno má své hranice,“ nestydí se za svůj postoj. Na jejím těle se prý také pár obrázků najde, ale po dalších už netouží. „Respektuji i názor těch, kteří jsou proti tetování a piercingu“ říká závěrem Michaela Křižková, která by ráda od podzimu prováděla i piercing.