The Echoes koncertovali po tříleté pauze v Jízdárně. | Video: Jakub Botas

Jízdárna ve Světcích hostovala v neděli koncert kapely The Echoes. Ta se sem vrátila po tříleté odmlce, koncertovala zde již počtvrté.

The Echoes poprvé zahráli v Jízdárně roku 2017, poté se sem vrátili o rok později a naposledy jste je mohli slyšet v roce 2021. To platilo do uplynulé neděle, kdy se skupina vrátila na místo činu.

Kapela byla překvapena a vděčná za velkou účast. Té jistě napomohlo i dobrovolné vstupné, které bylo možné díky městu a jeho propagaci koncertu. Mezi hosty koncertu byl například Smíšený komorní sbor z Tachova KOZTliveCZ, cellistka Karolína Korecká či starosta města Petr Vrána, který zahrál poslední skladbu na rozloučenou. Diváci odměnili umělce velkolepým potleskem.

Jakub Botas