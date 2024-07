Zdarma můžete v sále latinské školy v kladrubském benediktinském klášteře až do 22. září navštívit výstavu abstraktních děl Jitky Ottové.

Sál latinské školy v areálu kladrubského benediktinského kláštera nabízí až do 22. září nevšední výstavu abstraktních děl známé malířky Jitky Ottové. Vstup do prostoru je zdarma, a v něm vás barevná plátna zavedou do světů vnitřních krajin a pomohou vám dotknout se hlubin vlastní duše. „Možná se něčeho známého, ale dávno zapomenutého dotknete jen zlehka, možná si vzpomenete zcela. Přijďte poslat vzkaz bílým delfínům z Vašich hlubin, že o nich víte. Přijďte se ponořit…,“ uvádí na svých stránkách autorka výstavy.

„Otvírací doba výstavy je od úterý až neděle, vždy v čase od 9.00 do 18.00 hodin,“ informuje pracovnice kláštera Silvie Strachotová.