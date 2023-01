Nepříliš zdatní turisté mohou ke zdroji "čarovného" moku vyrazit také po červené turistické značce, kdy je možno zanechat automobil u silnice mezi Kokašicemi a Strahovem, případně dojít krátkou procházkou od vlakové zastávky Strahov. Obavy z požití vody jsou zbytečné. Zdejší minerální prameny jsou vyhlášené svými účinky a běžně jsou používány k léčbě kardiovaskulárních chorob v nedalekých Konstantinových Lázních, kam se se svými srdečními problémy přijíždí ročně léčit tisíce pacientů.

Zdejší lokalita neláká pouze zamilované, ale též milovníky železnic. Jen pár desítek metrů od studánky narazí na technickou zajímavost. V těchto místech, kde železniční trať z Pňovan do Bezdružic překlenuje Hadovku, byl v roce 1901 dobudován jednoobloukový most, na jehož stavbě se podíleli především kameničtí mistři z Itálie a Švýcarska. U jeho paty je dodnes k vidění nádrž, z níž parní lokomotivy doplňovaly v průběhu cesty vodu potřebnou k provozu. Náročnost trasy posledního lehce stoupajícího sedmikilometrového úseku před Bezdružicemi dovedla stavitele k názoru, že Hadovka bude celoročně dostatečným zdrojem potřebného množství vody. Ta se zadržovala ve vystavěné jímce a odsud byla pomocí ejektoru poháněného parou z lokomotivy čerpána do zásobníků lokomotivy. Můstek byl opraven v roce 2014, nádrž zůstává v původním stavu, zařízení bylo demontováno, neboť v roce 1969 došlo k ukončení parního provozu na trati.

