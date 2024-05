Pokud vše nezkazí počasí, je nabídka našich tipů, kam vyrazit o víkendu, opět pestrá. Vyrazit můžete do přírody, nechat děti užít si svůj den na oslavách napříč regionem, využít mimořádných prohlídek v benediktinském klášteře v Kladrubech anebo pořádně zavzpomínat na své rockové mládí s Extra Band revivalem.

Klášter Kladruby | Foto: Deník/Monika Krausová

Extra Band revival v Boru

Kdy: pátek 31. května od 20.00 do 23.00

Kde:zámecký parket Bor

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Čeká vás koncert nestárnou rockové skupiny, jejíž historie sahá do 80. let minulého století.

Vernisáž výstavy 900 let benediktinských klášterů ve Světcích

Kdy: sobota 1. června v 16.00

Kde: Jízdárna Světce u Tachova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tato významná slavnost bude rámována kulturním zážitkem mimořádné kvality: Zazpívá při ní vynikající sopranistka Karina Assfalg.

Rajský dvůr, zelené srdce kláštera – Kladruby

Kdy: sobota 1. června od 14.00 a 16.00

Kde: benediktinský klášter Kladruby

Za kolik: Vstupné na speciální prohlídku je 260 korun, snížené 210 korun, děti 80 korun

Proč přijít: Dozvíte se množství informací o užitkových a symbolických rostlinách klášterních zahrad.

Slavnost v parku v Tachově - je však přesunuta do společ. areálu Mže

Kdy: sobota 1. června od 15.00 do 22.00

Kde: společenský areál Mže v Tachov - akce sem byla z důvodu nepříznivého počasí přesunuta z městského parku

Za kolik: dobrovolné, pouze na doprovodný promítání starých fotografií 50 korun

Proč přijít: Program je více než bohatý. Představí se divadélko pro děti, přichystána je minidiskotéka pro děti, vystoupí folklorní soubor KOLOWRÁTEK TACHOV, čeká vás divadelní improvizace v podání tachovských Komedyjantů, hudební vystoupení kapely BIKERS BAND a spousta dalších aktivit.

Křoupat zdravě, dá se hravě – Konstantinovy Lázně

Kdy: sobota 1. června od 15.00

Kde: Na louce, Konstantinovy Lázně – za hotelem Jitřenka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Michaela Dolinová a Milan Duchek se představí v křupavé pohádce pro nejmenší. Uvidíte netradičně pohádkový příběh o tom, jak byly hlavní postavy v Perníkové chaloupce vlastně šťastné.

Nejen za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků

Kdy: sobota 1. června od 7.00

Kde: Sraz v 7:00 na rozcestí u Modrého rybníka (49°45’15″N, 12°44’50″E)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvodce z AOPK ČR Václav Bystřický ukáže akustické a vizuální určování ptáků v terénu. Trasa exkurze povede okolím Modrého a Nového rybníka u vesnice Hlinné (délka cca 7 km). Pokud máte, vezměte si dalekohled.

Slavnosti chlebovomáslové

Kdy: sobota 1. června od 14.30, kdy začne poutní mše

Kde: zaniklá obec Záhoří na úpatí Vlčí hory nedaleko Černošína

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete přijít po svém nebo jednou z poutních tras (ve 12.00 ze Svojšína, 13.00 z Černošína, 13.30 z Ošelína). Můžete si přinést chleba nebo něco na něj. Spočinout. Užít si akci s fotkami a komentovanou prohlídkou Záhoří.

Dětský den a kácení máje v Kladrubech

Kdy: neděle 2. června, Dětský den od 14.00, kácení máje od 18.00

Kde: prostranství Kostelní ulice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Připraveno je několik stanovišť, které budou obsluhovat hasiči, fotbalisté, střelci, divadelníci, horolezci či včelaři. Těšit se můžete i na vyrábění, malování na obličej, stanoviště pony farmy, nafukovací skluzavku a také na hasičskou pěnu.

Den dětí aneb s Pohádkou za sportem v Tachově

Kdy: neděle 2. června od 13.00 do 17.00

Kde: Muzeum Českého lesa v Tachově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Děti čeká pohádková cesta plná nevšedních zážitků, připravena je řada stanovišť, ukázka kynologie, překážková dráha, malování na obličej a malá odměna.